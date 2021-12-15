Сенаторы назвали особенности конвенции о невмешательстве

В будущей конвенции о невмешательстве необходимо учитывать такие понятия, как "информационная война" и "цифровые платформы". Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ, который будет представлен на заседании верхней палаты в среду.

"Немаловажно при разработке проекта концепции международной конвенции о невмешательстве во внутренние дела государств обратить внимание на такого рода понятия, уже вошедшие в современную жизнь и имеющие непосредственное отношение к предмету концепции, как: "информационная война", "информационно-коммуникационные технологии" (ИКТ), "информационное пространство", "цифровые платформы", "социальные сети", "компьютерная (кибер-) атака", "критическая инфраструктура (ее объекты)", "несанкционированное вмешательство в информационные ресурсы", - говорится в докладе.

В комиссии считают, что конвенция должна подтвердить принцип невмешательства в суверенные дела государств; обязательство не угрожать силой и не применять ее против суверенитета, политической независимости или территориальной целостности других государств; необходимость разрешения международных споров исключительно мирными средствами в соответствии с общепринятыми нормами международного права; возможность применения принудительных мер для привлечения государств к международно-правовой ответственности лишь на основе Устава ООН.

Также предлагается приступить в следующем году к предметной дискуссии по теме подготовки конвенции в рамках парламентской и общественной дипломатии.

Кроме того, комиссия намерена продолжить работу над законодательством по борьбе с вмешательством извне, не исключает изменения некоторых норм об иноагентах.

"В том числе это относится к вопросам, непосредственно связанным с совершенствованием с учетом правоприменительной практики законодательных мер в отношении юридических и физических лиц, имеющих признаки иностранных агентов, включая СМИ-иноагенты", - говорится в документе.