Сенаторы одобрили закон о недвижимых вещах

Совет Федерации на заседании 15 декабря одобрил поправки в Гражданский кодекс, которые призваны урегулировать спорные моменты с некоторыми объектами недвижимости, например, машино-местами и недостроенными домами.

В Гражданский кодекс вводятся две новые главы - "Недвижимые вещи" и "Право собственности и другие вещные права". Закрепляются основы правового режима земельных участков, зданий и сооружений, помещений, как жилых, так и нежилых, а также фиксируются нормы по машино-местам.

"Эта работа очень долго велась с учетом судебной практики, которая очень противоречиво складывалась по этим вопросам. Закон носит уточняющий характер, в частности, закрепляет те подходы, которые вырабатывали суды с 2008 года, когда мы начали работать над новой редакцией Гражданского кодекса", - сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.