Умер актер из "Блондинки" и "Клана" Тадеуш Росс

14 декабря на 84-м году жизни скончался Тадеуш Росс, польский актер, сценарист, сатирик, политический и общественный деятель.

О смерти артиста сообщает национальная пресса со ссылкой на коллег Росса. Причина не указывается

Тадеуш Росс родился 14 марта 1938 года в Варшаве. Окончил Театральную академию. На экранах дебютировал в 57-м - в военной драме "Канал", одном из первых фильмов Анджея Вайды.

Далее - "Блондинка", популярнейшая польская медицинская драма "В добре и во зле", ситком "Вдали от носилок", ромком "Клан" и другие. Выступал сценаристом сериалов и сатирических телешоу.