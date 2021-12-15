Умер работавший с Кевином Спейси продюсер Леонард Солоуэй

В субботу в Калифорнии на 94-м году жизни скончался Леонард Солоуэй, крупнейший бродвейский продюсер, чьи постановки взяли более сорока премий "Тони" ("театральный "Оскар").

О смерти артиста, за свою 60-летнюю карьеру поставившего 59 шоу, передает Deadline, со ссылкой на подтверждение от члена семьи продюсера. Как написала в социальных сетях племянница Солоуэя, с его уходом ушла и эпоха старого, классического Бродвея.

Солоуэй родился в Кливленде, карьеру начал в середине 40-х в театре Огайо, откуда перебрался в Нью-Йорк, в 1947 году получив первую работу - помощника режиссера.

В числе проектов - "Затерянные в Йонкерсе" с Кевином Спейси, "Смех на 23-м этаже", "Взлет и падение Голоска", "Королева красоты Линан", "Кто боится Вирджинии Вульф" 1976-го, другие хиты.