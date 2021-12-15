Новости

IMDb подтвердил участие в "Нет пути домой" пауков из предыдущих фильмов 11:06
Умер актер Паули Ринне из "Противостояния" Юлиана Семенова 11:05
Вышел трейлер спецвыпуска с Маколеем Калкином "Все мои друзья" 10:36
Умер создатель "Ну, погоди!" и "Мистера Бина" Андрей Игнатенко 10:05
Певица Марина Хлебникова обратилась к поклонникам из больницы 14.12.2021

Умер работавший с Кевином Спейси продюсер Леонард Солоуэй

Новости
    15.12.2021, 11:28
Текст:   Олег Усков

В субботу в Калифорнии на 94-м году жизни скончался Леонард Солоуэй, крупнейший бродвейский продюсер, чьи постановки взяли более сорока премий "Тони" ("театральный "Оскар").

О смерти артиста, за свою 60-летнюю карьеру поставившего 59 шоу, передает Deadline, со ссылкой на подтверждение от члена семьи продюсера. Как написала в социальных сетях племянница Солоуэя, с его уходом ушла и эпоха старого, классического Бродвея.

Солоуэй родился в Кливленде, карьеру начал в середине 40-х в театре Огайо, откуда перебрался в Нью-Йорк, в 1947 году получив первую работу - помощника режиссера.

В числе проектов - "Затерянные в Йонкерсе" с Кевином Спейси, "Смех на 23-м этаже", "Взлет и падение Голоска", "Королева красоты Линан", "Кто боится Вирджинии Вульф" 1976-го, другие хиты.

Новости

Актер из "Содержанок" сыграл в третьей части "Фантастических тварей" 14.12.2021
Вышел финальный трейлер "King's Man: Начало" 14.12.2021
Вышел первый трейлер фильма о Николасе Кейдже с Николасом Кейджем 14.12.2021
Канал The CW запустит сериал "Рыцари Готэма" о последователях Бэтмена 14.12.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Представлен новый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо Дель Торо 14.12.2021
Вышел русский трейлер "Кода 355" с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус 14.12.2021
Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд 14.12.2021
⧣ утраты
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Режиссера Сергея Соловьева похоронят на Троекуровском кладбище 14.12.2021
Умерла русская, канадская и британская актриса Галина Самсова 14.12.2021
Стала известна причина смерти режиссера Сергея Соловьева 14.12.2021
⧣ театр
Фото: kino-teatr.ru
Умерла актриса из фильма "Помнишь запах сирени..." Наталья Филиппова 11.12.2021
Умерла Вертмюллер, первая женщина-режиссер, номинированная на "Оскар" 10.12.2021
Умер актер и звукорежиссер "Машины времени" Владимир Виноградов 08.12.2021