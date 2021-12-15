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15.12.2021 22:19
Рубрика: В мире

В баре, где изобрели "Кровавую Мэри", рассказали историю названия коктейля

Текст: Максим Макарычев
Бар Harry's в Париже празднует 100-летие создания знаменитого алкогольного напитка "Кровавая Мэри", коктейля из водки и томатного сока, который, как считается, был изобретен в этом легендарном заведении в 1921 году. На входе у посетителей тщательно проверяют паспорта вакцинации от COVID-19, поскольку многочисленные иностранные туристы собираются в баре, постоянными посетителями которого на протяжении нескольких лет были знаменитые американские писатели Эрнест Хемингуэй и Фрэнсис Скотт Фицджеральд, жившие в Париже в 1920-1930-е годы.

Согласно историческим документам, бармен Фернан Петио изобрел коктейль, и его рецепт был впервые опубликован в книге под названием "Азбука коктейлей Гарри" в 1921 году. "Это классический напиток", - сказал АР бармен Данте Аньелли, демонстрируя, что в состав напитка, ингредиент за ингредиентом, входят соль, перец, соус Табаско, Вустерширский соус, лимонный сок, водка и томатный сок. Harry's Bar планирует провести торжество в четверг вечером, несмотря на опасения по поводу распространения "омикрон"-варианта коронавируса в Европе и всплеска новых вирусных инфекций по всей Франции. Франц-Артур МакЭлхон, правнук основателя бара Гарри Макэлхона, сказал, что празднование пройдет в соответствии с правительственными постановлениями: будут проверяться медицинские карты посетителей со всего мира, будут розданы дезинфицирующие средства для рук, а персонал бара будет носить маски.

Фото: REUTERS/ Stephen Lam
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МакЭлхон, правнук основателя бара, рассказал в интервью Associated Press разные легенды о том, как "Кровавая Мэри" получила свое имя. "Петио сказал, что это было сделано для танцовщицы, которую он очень любил, по имени Мэри", - объяснил Макэлхон, добавив, что раньше она работала в заведении под названием "Ведро крови" в Чикаго. Но это только одно объяснение названия знаменитого напитка. "Есть история Хемингуэя, - сказал он. - Это было незадолго до того, как он женился, и он встречался с кем-то по имени Мэри". Как гласит эта история, Хемингуэй якобы не хотел, чтобы от него пахло алкоголя, и попросил бармена налить водку и смешать ее с соком. В алкоголь был добавлен томатный сок, и пока писатель пил, то постоянно говорил "чертова кровавая Мэри".

Между тем

В последние дни французское правительство расширило количество мест, где требуются пропуски вакцинации, включая все рестораны и публичные места. Чтобы получить его, люди должны предъявить доказательство полной вакцинации, отрицательный тест на вирус, полученный менее 24 часов назад, или документ о недавнем выздоровлении от COVID-19. Французское правительство закрыло ночные клубы и ужесточило меры социального дистанцирования, но пытается избежать новой изоляции.

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