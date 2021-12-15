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Вышел первый трейлер фильма "Нюрнберг" от режиссера "Легенды № 17"

Новости
    15.12.2021, 17:49
Текст:   Дмитрий Николаев
Фото: Universal Pictures Russia Фото: Universal Pictures Russia
Фото: Universal Pictures Russia

Universal Pictures Russia опубликовала первый трейлер фильма "Нюрнберг" от режиссера "Экипажа" и "Легенды № 17".

Картина Николая Лебедева расскажет об одном из самых масштабных и значимых процессов в истории человечества - суде над нацистскими преступниками по итогам Второй мировой войны. Уже по первым кадрам, показанным в трейлере, ощущается размах авторов. Фильм с россыпью звезд первой величины, от Сергея Безрукова до Любови Аксеновой, с элементами шпионского триллера покажет легендарное заседание глазами главного героя - молодого советского переводчика.

Создатели отмечают, что кино посвящено не только хронике процесса. Будут и любовная, и приключенческая линии.

Премьера назначена на ноябрь будущего года.

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