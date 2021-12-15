Вышел первый трейлер "Плохих парней" - нового мультфильма DreamWorks

Кинокомпания Universal Pictures показала на своем YouTube-канале первый трейлер анимационной комедии "Плохие парни" (The Bad Guys) - на стиле, что называется. И местами уже смешно.

Мир еще не видел столь искусных авантюристов: ловкий карманник Мистер Волк, опытный взломщик сейфов Мистер Змей, хладнокровный мастер маскировки Мистер Акула, вспыльчивый и мускулистый Мистер Пиранья, а также остроумная хакерша высшего класса Мисс Тарантула, рекламирует полотно его синопсис. Далее отмечается, что даже самые умные преступники иногда допускают ошибки.

"Чтобы спастись от неминуемый тюрьмы, главарь банды Мистер Волк вынужден идти на крайние меры: "Плохие парни" должны измениться в лучшую сторону. Или сделать вид? Но когда новый злодей угрожает городу, сможет ли Мистер Волк убедить остальных действительно стать… хорошими ребятами?", - задаются авторы несколько риторическими вопросами.

Режиссером картины выступил дебютирующий в полном метре француз Пьер Перифел, до того активно работавший на франшизе про кунг-фу панду. Сценарий сочинили Этан Коэн ("Бивис и Батт-Хед", третьи "Люди в черном") и Хилари Уинстон ("Сообщество", "Меня зовут Эрл"). На оригинальной озвучке - Сэм Рокуэлл, Аквафина, Энтони Рамос. Марк Мэрон, Крэйг Робинсон, Зази Битц и Алекс Борштейн.

В основе - серия детских книг Аарона Блейби, который выступил сопродюсером предприятия.

Российская премьера - 24 марта.