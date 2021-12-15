Вышел трейлер драмы "Итальянские исследования" с Ванессой Кирби

На YouTube представлен трейлер американской драмы "Итальянские исследования" (Italian Studies) с Ванессой Кирби в главной роли. Постановщиком картины выступил номинант Каннского МКФ Адам Леон ("Бродяги", "Гони бабки. Лето в Нью-Йорке"). Сценарий, как и на предыдущих своих проектах, Леон сочинил сам.

По сюжету писательница Алина, приехавшая из Лондона в Нью-Йорк, по необъяснимой причине теряет память, и приступает рассеянно бродить по Манхэттену, не осознавая ни времени, ни места, не помня даже своего имени. И далее, заручаясь компанией харизматичного юноши Саймона, бедная женщина вместе с его друзьями отправляется в путешествие по городу, полному "жизни, музыки и прочих красот", теряясь меж реальностью и воображением.

Заявлено все это как исследование неуловимой природы идентичности.

В одной из вспомогательных ролей - Майя Хоук ("Очень странные дела", "Однажды в… Голливуде"), дочь Умы Турман и Итана Хоука.

Дата российской премьеры пока не обозначена.