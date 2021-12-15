Новости

Джеймс Кэмерон показал новые кадры из продолжения "Аватара" 14:00
От COVID умерла переводчица Лема, Азимова и Хаксли Розита Соку 13:17
"Братство кольца" и "ВАЛЛ-И" признали национальным достоянием США 12:57
Вышел первый трейлер "Плохих парней" - нового мультфильма DreamWorks 12:19
Умер актер из "Блондинки" и "Клана" Тадеуш Росс 12:03

Вышел трейлер драмы "Итальянские исследования" с Ванессой Кирби

Новости
    15.12.2021, 13:48
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Magnolia Pictures & Magnet Releasing Фото: youtube.com/ Magnolia Pictures & Magnet Releasing
Фото: youtube.com/ Magnolia Pictures & Magnet Releasing

На YouTube представлен трейлер американской драмы "Итальянские исследования" (Italian Studies) с Ванессой Кирби в главной роли. Постановщиком картины выступил номинант Каннского МКФ Адам Леон ("Бродяги", "Гони бабки. Лето в Нью-Йорке"). Сценарий, как и на предыдущих своих проектах, Леон сочинил сам.

По сюжету писательница Алина, приехавшая из Лондона в Нью-Йорк, по необъяснимой причине теряет память, и приступает рассеянно бродить по Манхэттену, не осознавая ни времени, ни места, не помня даже своего имени. И далее, заручаясь компанией харизматичного юноши Саймона, бедная женщина вместе с его друзьями отправляется в путешествие по городу, полному "жизни, музыки и прочих красот", теряясь меж реальностью и воображением.

Заявлено все это как исследование неуловимой природы идентичности.

В одной из вспомогательных ролей - Майя Хоук ("Очень странные дела", "Однажды в… Голливуде"), дочь Умы Турман и Итана Хоука.

Дата российской премьеры пока не обозначена.

Новости

Вышел трейлер сюр-фантастики с Мишель Йео и Джейми Ли Кертис 11:41
Умер работавший с Кевином Спейси продюсер Леонард Солоуэй 11:28
IMDb подтвердил участие в "Нет пути домой" пауков из предыдущих фильмов 11:06
Умер актер Паули Ринне из "Противостояния" Юлиана Семенова 11:05
⧣ США
Фото: youtube.com/ Amazon Music
Вышел трейлер спецвыпуска с Маколеем Калкином "Все мои друзья" 10:36
Актер из "Содержанок" сыграл в третьей части "Фантастических тварей" 14.12.2021
Вышел финальный трейлер "King's Man: Начало" 14.12.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
Вышел первый трейлер фильма о Николасе Кейдже с Николасом Кейджем 14.12.2021
Представлен новый трейлер "Аллеи кошмаров" Гильермо Дель Торо 14.12.2021
Вышел русский трейлер "Кода 355" с Джессикой Честейн и Пенелопой Крус 14.12.2021
⧣ драма
Фото: Дисней Студиос
Объявлены номинанты кинопремии Critics Choice Awards 14.12.2021
Появился новый тизер второго сезона "Эйфории" 14.12.2021
В России снимают сериал о буднях курьеров во время пандемии 14.12.2021