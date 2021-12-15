Вышел трейлер спецвыпуска с Маколеем Калкином "Все мои друзья"

На YouTube-канале Amazon Music появился небольшой трейлер праздничного спецэпизода с Маколеем Калкином "Все мои друзья" (All My Friends). Ролик старательно выполнен в стилистике опенингов классических многосерийных комедий 70-90-х. И суть единственное, что выдает новодел - это пресловутая "многонационалочка". Правда, пока без ощутимых перегибов.

All My Friends - новое предприятие многостаночника Джеймса Мерфи (LCD Soundsystem), утверждающего, что он вынашивал идею этого проекта 15 лет.

В других ролях - тайваньская актриса Кристин Ко ("Мастер не на все руки"), Апарна Нанчерла ("Кайф с доставкой", "По друзьям"), Джон Дэйли ("Счастливы вместе", "Чудотворцы"), Рекс Ли ("Касл", "Хор").

Премьера - уже 22 декабря.