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Вышел трейлер спецвыпуска с Маколеем Калкином "Все мои друзья"

Новости
    15.12.2021, 10:36
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Amazon Music Фото: youtube.com/ Amazon Music
Фото: youtube.com/ Amazon Music

На YouTube-канале Amazon Music появился небольшой трейлер праздничного спецэпизода с Маколеем Калкином "Все мои друзья" (All My Friends). Ролик старательно выполнен в стилистике опенингов классических многосерийных комедий 70-90-х. И суть единственное, что выдает новодел - это пресловутая "многонационалочка". Правда, пока без ощутимых перегибов.

All My Friends - новое предприятие многостаночника Джеймса Мерфи (LCD Soundsystem), утверждающего, что он вынашивал идею этого проекта 15 лет.

В других ролях - тайваньская актриса Кристин Ко ("Мастер не на все руки"), Апарна Нанчерла ("Кайф с доставкой", "По друзьям"), Джон Дэйли ("Счастливы вместе", "Чудотворцы"), Рекс Ли ("Касл", "Хор").

Премьера - уже 22 декабря.

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