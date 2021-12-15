Закон Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2021 года № 2416-З № 743-VI "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 264 535 784 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 113 229 843 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 102 992 095 тыс. рублей;

2) общий объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 267 665 340 тыс. рублей;

3) дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в сумме 3 129 556 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2023 год в сумме 259 773 504 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 109 511 468 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 89 146 218 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 252 853 257 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 96 660 273 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 96 660 273 тыс. рублей;

2) общий объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2023 год в сумме 262 504 020 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 788 853 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 253 851 757 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 301 406 тыс. рублей;

3) дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2023 год в сумме 2 730 516 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 998 500 тыс. рублей.

Статья 2. Распределение прогнозируемых доходов и формирование доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение прогнозируемых доходов по группам, подгруппам, статьям, подстатьям и элементам видов доходов в соответствии с классификацией доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Доходы государственного бюджета Республики Саха (Якутия), поступающие в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, формируются за счет:

1) федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 года 1280-3 № 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)", а также в соответствии с нормативами отчислений от федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) погашения задолженности прошлых лет и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам по нормативам отчислений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 3. Зачисление доходов консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджеты муниципальных образований

Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов налоговые доходы консолидированного бюджета Республики Саха (Якутия) от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных образований в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Перечисление государственными унитарными предприятиями части прибыли в государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

Установить, что в соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные унитарные предприятия Республики Саха (Якутия) перечисляют в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) 15 процентов прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в соответствии с Положением, утвержденным Правительством Республики Саха (Якутия).

Статья 5. Предоставление рассрочек и отсрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей

Установить, что в случае предоставления налоговыми органами по согласованию с представительными органами муниципальных образований рассрочек и отсрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей суммы выпадающих доходов, возникших в результате принятия этих решений, компенсации из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) не подлежат.

Статья 6. Мораторий на установление новых налоговых льгот

Ввести на 2022-2024 годы мораторий на установление новых налоговых льгот по налогу на имущество организаций и транспортному налогу, в том числе в виде установления дифференцированных ставок, за исключением налоговых льгот, дифференцированных и пониженных ставок, устанавливаемых:

1) в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

2) в целях обеспечения устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) в связи с продлением действия или изменением формулировок указанных льгот;

4) в целях поддержки многодетных семей и отдельных категорий физических лиц;

5) в целях расширения рынка газомоторного топлива Республики Саха (Якутия);

6) в целях минимизации встречных финансовых потоков;

7) в целях поддержки аэропортовой деятельности;

8) в связи с введением особенностей исчисления налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость имущества.

Статья 7. Бюджетные ассигнования государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям государственных программ и группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Целевые статьи расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию государственных программ Республики Саха (Якутия) и на осуществление непрограммных направлений деятельности, подгруппы и элементы видов расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) утверждаются сводной бюджетной росписью государственного бюджета Республики Саха (Якутия).

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям непрограммных направлений деятельности и группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, ведомственную структуру расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 18 667 534 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 13 455 903 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 18 998 900 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 14 178 296 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 19 596 478 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 14 746 680 тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) на 2022 год в сумме 8 514 119 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 831 090 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9 061 969 тыс. рублей.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 92 057 203,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 84 309 258,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 86 189 833,3 тыс. рублей, в том числе:

1) межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам на 2022 год в сумме 90 554 250,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 82 967 086,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 84 847 661,6 тыс. рублей, в том числе:

а) общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год в сумме 22 833 039,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22 156 981,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 22 156 981,7 тыс. рублей;

б) общий объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 699 999,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 699 999,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 699 999,6 тыс. рублей;

в) общий объем субвенций на 2022 год в сумме 56 377 641,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 53 489 212,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 54 141 099,1 тыс. рублей, в том числе объем субвенций бюджетам муниципальных районов на выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год в сумме 10 460 420,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 460 420,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9 460 420,8 тыс. рублей;

г) общий объем субсидий на 2022 год в сумме 8 578 715,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 052 349,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6 267 517,0 тыс. рублей;

д) общий объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований на 2022 год в сумме 2 064 853,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 568 544,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 582 064,2 тыс. рублей;

2) межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2022 год в сумме 1 463 578,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 302 796,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 302 796,7 тыс. рублей;

3) межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год в сумме 39 375,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 39 375,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 39 375,0 тыс. рублей.

9. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объем бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Саха (Якутия) на 2022 год в сумме 4 251 863 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 479 860 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 337 858 тыс. рублей.

10. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Республике Саха (Якутия), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

11. Утвердить в пределах общего объема расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия), установленного статьей 1 настоящего Закона, объемы бюджетных ассигнований резервных фондов Правительства Республики Саха (Якутия):

1) объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на 2022 год в сумме 1 420 852 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 150 000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 150 000 тыс. рублей;

2) объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2022 год в сумме 150 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 150 000 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 150 000 тыс. рублей.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия) или актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Саха (Якутия), которые должны определять:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;

3) порядок возврата субсидий в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидий, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии);

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия) или актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Саха (Якутия).

Указанный порядок должен содержать положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями.

4. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, предоставляется акционерному обществу "Водоканал" из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере затрат, связанных с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, привлеченных на финансирование строительства водозабора и водоочистных сооружений г. Якутска, за минусом затрат, понесенных в связи с исполнением обязательств по обслуживанию долгосрочных заемных (кредитных) средств, вошедших в утвержденные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям городского округа "город Якутск" Республики Саха (Якутия).

5. Субсидии на обеспечение жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния дорог (содержание и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, приобретение специализированной техники) в северных и арктических улусах (районах) Республики Саха (Якутия) предоставляются казенному предприятию Республики Саха (Якутия) "Дороги Арктики" из Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) в размере 772 295 тыс. рублей, определяемом на основании нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и правил их расчета, а также ведомственных строительных норм.

Статья 9. Гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются следующие гранты в форме субсидий:

1) грант на возмещение затрат оператора проекта социального воздействия на осуществление своих функций в целях реализации проектов социального воздействия в Республике Саха (Якутия);

2) гранты "Агростартап";

3) гранты на развитие семейной фермы;

4) гранты Главы Республики Саха (Якутия) имени биолога-охотоведа А.И.Максимова в области сохранения охотничьих ресурсов в Республике Саха (Якутия);

5) грант на реализацию на территории Республики Саха (Якутия) проекта социального воздействия в сфере социального обслуживания "Развитие стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания инвалидов в Республике Саха (Якутия)";

6) грант на возмещение затрат оператора проекта социального воздействия на осуществление своих функций для реализации на территории Республики Саха (Якутия) проекта социального воздействия в сфере социального обслуживания "Развитие стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания инвалидов в Республике Саха (Якутия)";

7) гранты Главы Республики Саха (Якутия) молодым ученым, специалистам и студентам в Республике Саха (Якутия);

8) гранты Главы Республики Саха (Якутия) на поддержку деятельности средств массовой информации.

2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), если данный порядок не установлен решениями Главы Республики Саха (Якутия).

Статья 10. Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1. Установить, что некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) предоставляются следующие гранты в форме субсидий:

1) грант на реализацию на территории Республики Саха (Якутия) проекта социального воздействия, направленного на повышение образовательных результатов учащихся Республики Саха (Якутия);

2) гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

3) гранты Главы Республики Саха (Якутия) на развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия);

4) гранты на возмещение недополученных доходов организациям в связи с государственным регулированием тарифов на коммунальные услуги;

5) гранты Главы Республики Саха (Якутия) на развитие детского движения.

2. Порядок предоставления грантов в форме субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия), если данный порядок не установлен решениями Главы Республики Саха (Якутия).

3. При предоставлении субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в нормативные правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), являются согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций в случаях, определенных нормативными правовыми актами, решениями Главы Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия), регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Статья 11. Особенности исполнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Правительство Республики Саха (Якутия) не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов численности государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия) и работников государственных учреждений.

2. Правительство Республики Саха (Якутия) направляет бюджетные ассигнования в качестве взноса Республики Саха (Якутия):

1) в Европейский институт омбудсмена в 2022 году в сумме 32 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 32 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 32 тыс. рублей;

2) в Международную организацию северных регионов "Северный форум" в 2022 году в сумме 1 830 тыс. рублей;

3) в Международную ассоциацию "Евразийское региональное отделение" Всемирной организации "Объединенные города и местные власти" в 2022 году в сумме 1 077,7 тыс. рублей.

3. Установить, что полномочия получателя средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, включенных в перечень, установленный Министерством финансов Республики Саха (Якутия), в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в соответствии с решениями главных распорядителей средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия).

4. Установить лимит оборотной кассовой наличности в размере авансовых платежей по заработной плате работников бюджетной сферы, пособиям, стипендиям, страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения и погашению государственного долга.

5. Установить, что в 2022 году размер республиканского материнского капитала "Семья", предусмотренного Законом Республики Саха (Якутия) от 16 июня 2011 года 952-3 № 803-IV "О республиканском материнском капитале "Семья", составляет 144 467 рублей.

6. Финансовое обеспечение проведения государственной экологической экспертизы объектов государственной экологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) при условии внесения заказчиком документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, сбора, рассчитанного в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, определяемой осуществляющим экологическую экспертизу исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

7. Финансовое обеспечение проведения этнологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, осуществляется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) при условии уплаты заказчиком сбора в размере, рассчитанном в соответствии со сметой расходов на проведение этнологической экспертизы, определяемой уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) в области этнологической экспертизы.

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в течение первых пятнадцати рабочих дней 2022 года.

9. Остатки средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на начало текущего финансового года в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) отчетного финансового года направляются на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Саха (Якутия).

10. Остатки средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2022 года на счетах Министерства финансов Республики Саха (Якутия), образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) от 1 декабря 2020 года 2265-3 № 441-VI "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на реализацию Инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, направляются в 2022 году на увеличение:

1) бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований;

2) бюджетных ассигнований на предоставление из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2021 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований.

11. Остатки средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на начало текущего финансового года в объеме неполного использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Саха (Якутия) отчетного финансового года направляются на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Саха (Якутия).

12. Остатки средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 января 2022 года на счетах Министерства финансов Республики Саха (Якутия), образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Республики Саха (Якутия) от 1 декабря 2020 года 2265-3 № 441-VI "О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, направляются в 2022 году на те же цели в качестве дополнительных бюджетных ассигнований.

13. В случае поступления в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) целевых средств, добровольных взносов, пожертвований и других безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, указанные средства направляются на те же цели.

14. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи государственного бюджета Республики Саха (Якутия) является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в сумме 110 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на исполнение судебных актов о взыскании с казны Республики Саха (Якутия);

2) бюджетных ассигнований в сумме 6 554 859,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мер по повышению заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия);

3) бюджетных ассигнований в сумме 511 862,9 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дошкольное образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;

4) бюджетных ассигнований в сумме 155 143,2 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на окончательные расчеты, материально-техническое обеспечение, ликвидационные мероприятия;

5) бюджетных ассигнований в сумме 24 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по разделу "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование расходов на оплату труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия), выполняющих функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, выраженных в разнице между фондом оплаты труда, исчисленным с применением районного коэффициента по республиканским нормам, и фондом оплаты труда, определенным с применением районного коэффициента по федеральным условиям, исходя из установленной структуры и численности работников;

6) бюджетных ассигнований в сумме 1 030,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Обеспечение проведения выборов и референдумов" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование расходов, связанных с проведением выборов в законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Саха (Якутия);

7) бюджетных ассигнований в сумме 3 038 125,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов, на исполнение государственных гарантий Республики Саха (Якутия) при наступлении гарантийных случаев;

8) бюджетных ассигнований в сумме 121 032,6 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Фундаментальные исследования" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование расходов на реализацию технологических и инфраструктурных проектов;

9) бюджетных ассигнований в сумме 250 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансирование расходов на организацию и проведение мероприятий, посвященных 100-летию образования Якутской АССР;

10) бюджетных ассигнований в сумме 10 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Спорт высших достижений" раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов, на мероприятия, связанные с подготовкой и проведением VIII Международных спортивных игр "Дети Азии".

15. Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), используемый при определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), имеет значение, равное 0,9.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения в размере 19,8 тыс. рублей.

16. Министерству финансов Республики Саха (Якутия) заключить с главами муниципальных районов (городских округов), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

17. В соответствии с частью 2 статьи 58.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 5 февраля 2014 года 1280-3 № 111-V "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)" установить, что дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную бюджетную роспись государственного бюджета Республики Саха (Якутия) без внесения изменений в настоящий Закон являются:

1) увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса и (или) финансовое обеспечение затрат указанных организаций, возникших в связи с установлением льготных тарифов, в случае исполнения принципалами обязательств, обеспеченных государственными гарантиями, предусмотренными по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" раздела "Жилищно-коммунальное хозяйство" классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, между подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов (в случае изменения численности получателей мер социальной поддержки и социальных выплат);

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов на основании решений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);

4) перераспределение бюджетных ассигнований (за исключением бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств) между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными программами Республики Саха (Якутия) и непрограммными направлениями деятельности), группами видов расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации мероприятий проекта "Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Мостовой переход через р. Лену в районе г. Якутска" в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом, на основании решений Главы Республики Саха (Якутия);

5) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, на основании решений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия);

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020-2024 годы", между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов подпрограмм "Поддержание платежеспособности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги" и "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на основании решений Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

18. Средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), полученные за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и предусмотренные в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут направляться на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо на строительство указанных домов на основании соответствующего гражданско-правового договора, государственного контракта в соответствии с региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При этом при осуществлении закупки допускается объединение в предмете одного лота (одного государственного контракта) выполнение работ по разработке проектной документации и по строительству многоквартирного дома либо указанного в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации жилого дома.

Статья 12. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить распределение местным бюджетам муниципальных образований следующих межбюджетных трансфертов:

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) субвенций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

3) субсидий на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону;

4) иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень субсидий местным бюджетам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Утвердить виды иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

4. Утвердить межбюджетные трансферты, перечисляемые из местных бюджетов в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 2022 году, согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 13. Порядок определения общего объема средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусматриваемых ежегодно на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ, и порядок распределения указанных средств и средств, поступивших из федерального бюджета на софинансирование выполнения комплексных кадастровых работ, между бюджетами муниципальных районов (городских округов)

1. Общий объем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусматриваемых ежегодно на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ (далее в настоящей статье - субсидии), устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление собственностью на 2020-2024 годы" в части проведения комплексных кадастровых работ в текущем финансовом году и в плановом периоде.

2. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансирования проведения комплексных кадастровых работ в соответствии со статьей 422 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

3. Субсидии распределяются между бюджетами муниципальных районов (городских округов) в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия), который должен определять:

1) критерии отбора органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов для предоставления субсидий;

2) цели, условия предоставления и расходования субсидий;

3) порядок рассмотрения заявок на предоставление субсидий;

4) порядок перечисления субсидий, контроль, возврат и использование остатков субсидий.

4. Главным распорядителем субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) между бюджетами муниципальных районов (городских округов) является Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) на срок до пяти лет для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставленными:

1) на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов и временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в размере одной четвертой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в размере 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) без предоставления обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

4. Бюджетные кредиты (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местного бюджета) предоставляются муниципальным районам (городским округам), которые не имеют просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия).

5. Основания, условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов, полученных бюджетами муниципальных районов (городских округов) из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), устанавливаются настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

6. Утвердить программу предоставления юридическим лицам и план возврата указанными лицами бюджетных кредитов в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

7. Основания, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам, использования и возврата указанных кредитов, а также ограничения по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов устанавливаются настоящим Законом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Саха (Якутия).

8. Установить, что бюджетные кредиты юридическим лицам предоставляются на возмездной и возвратной основе в целях закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов.

9. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, предоставленными в целях закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, в размере одной четвертой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

10. Бюджетный кредит может быть предоставлен юридическому лицу в целях закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню, утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов при следующих условиях:

1) предоставление юридическим лицом обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором;

2) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия), а также неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

3) предварительная проверка Министерством финансов Республики Саха (Якутия) финансового состояния юридического лица, его гаранта или поручителя;

4) согласие получателя бюджетного кредита на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления, а также положения об ответственности получателя бюджетного кредита за нарушение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, отраженное в договоре о предоставлении бюджетного кредита;

5) указание объема бюджетного кредита и срока, на который он предоставляется, в соответствии с решением о предоставлении бюджетного кредита юридическому лицу, принимаемым Правительством Республики Саха (Якутия).

11. Порядок предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам устанавливается нормативным правовым актом Правительства Республики Саха (Якутия).

12. Установить лимит предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам на 2022 год в размере до 5 951 782 тыс. рублей, в том числе:

1) ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" - в размере до 2 000 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2022 года);

2) АО "Саханефтегазсбыт" - в размере до 2 400 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2022 года);

3) АО "Якутоптторг" - в размере до 251 782 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2022 года);

4) ПАО "Ленское объединенное речное пароходство" - в размере до 500 000 тыс. рублей (на срок в пределах 2022 года);

5) АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии" - в размере до 400 000 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2022 года);

6) АО "Авиакомпания "Якутия" - в размере до 400 000,0 тыс. рублей (на срок, выходящий за пределы 2022 года).

Статья 15. Реструктуризация денежных обязательств перед Республикой Саха (Якутия) и иные способы урегулирования задолженности по ним

1. Установить, что денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед Республикой Саха (Якутия) могут быть урегулированы следующими способами:

1) основанное на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей (далее - реструктуризация денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) перед Республикой Саха (Якутия);

2) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающее иной предмет или способ исполнения;

3) иные способы, предусмотренные бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

2. Правила (основание, условие и порядок) проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Республикой Саха (Якутия) устанавливаются Правительством Республики Саха (Якутия).

3. Министерство финансов Республики Саха (Якутия) вправе принимать решения о заключении мировых соглашений в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), по задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Саха (Якутия) следующими способами:

1) отсрочка исполнения денежных обязательств (задолженности по денежному обязательству) на срок до двух лет;

2) рассрочка исполнения денежных обязательств (задолженности по денежному обязательству) на срок до пяти лет.

Статья 16. Государственные внутренние заимствования Республики Саха (Якутия)

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Установить, что расходы по обслуживанию и погашению долговых обязательств Республики Саха (Якутия) не подлежат сокращению.

3. Установить предельный объем расходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обслуживание государственного долга Республики Саха (Якутия) на 2022 год в сумме 3 237 523 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 482 171 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 478 823 тыс. рублей.

Статья 17. Государственный внутренний долг Республики Саха (Якутия), предоставление государственных гарантий Республики Саха (Якутия)

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Саха (Якутия):

1) на 1 января 2023 года в сумме 53 173 272 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на 1 января 2023 года в сумме 10 738 360 тыс. рублей;

2) на 1 января 2024 года в сумме 54 860 674 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на 1 января 2024 года в сумме 9 695 246 тыс. рублей;

3) на 1 января 2025 года в сумме 57 195 257 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Республики Саха (Якутия) на 1 января 2025 года в сумме 11 031 329 тыс. рублей.

2. Утвердить программу государственных гарантий Республики Саха (Якутия):

1) на 2022 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

2) на 2023 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

3) на 2024 год согласно приложению 22 к настоящему Закону.

3. Предусмотреть бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных государственных гарантий Республики Саха (Якутия) по возможным гарантийным случаям:

1) за счет источников финансирования дефицита государственного бюджета на 2022 год в сумме 678 209 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 903 542 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 117 442 тыс. рублей;

2) за счет расходов государственного бюджета на 2022 год в сумме 3 038 125 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 994 725 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 692 125 тыс. рублей.

Статья 18. Источники внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха (Якутия) осуществляется в установленном порядке в 2022 году на сумму до 1 500 тыс. рублей, в 2023 году на сумму до 1 500 тыс. рублей, в 2024 году на сумму до 1 500 тыс. рублей.

Статья 19. Завершение текущего финансового года

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

Статья 20. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







