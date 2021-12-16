Новости

"Человек-паук: Нет пути домой" установил в России новый рекорд проката 14:31
Два российских проекта получили награды берлинского фестиваля 14:16
Warner Bros. при участии Роулинг сделает сериал по "Гарри Поттеру" 13:17
Фото: Прощание с режиссером Сергеем Соловьевым началось в церкви 12:32
Вышел первый русский постер экранизации игры Uncharted 12:05

Невакцинированный актер Джейсон Хитч умер от COVID в 45 лет

Новости
    16.12.2021, 13:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ 90 Day Fiancé Фото: youtube.com/ 90 Day Fiancé
Фото: youtube.com/ 90 Day Fiancé

В возрасте 45 лет скончался Джейсон Хитч, звезда второго сезона телешоу "Виза невесты. Виза жениха" (90 Days Fiance).

Согласно порталу TMZ, который ссылается на сестру артиста Шэннон, Джейсон умер во вторник ночью в реанимации госпиталя во Флориде.

Как рассказала женщина, причиной смерти Хитча стали осложнения, вызванные заражением коронавирусом и, "возможно, какие-то другие факторы". При этом, насколько известно родным покойного, никакими болезнями он не страдал.

По словам Шэннон, вакцинирован Джейсон не был.

90 Days Fiance выходит с 2014 года. Восьмой сезон шоу финишировал в апреле.

Новости

IMDb назвал 10 самых ожидаемых фильмов 2022 года 11:54
Bubble выпускает роман по комиксу "Майор Гром: Чумной Доктор" 11:52
Звезда "От заката до рассвета" сыграет главную роль в ремейке "Зорро" 11:36
Тора Берч ушла от семейки Аддамс, сцены с ее участием переснимут 11:28
⧣ США
Фото: youtube.com/ coolduder
Вышел трейлер хоррор-комедии с Эриком Робертсом "Бигфут Амитивилля" 11:15
Культовый сериал "Клиент всегда мертв" получит продолжение 11:04
Вышел трейлер хоррора про нацистов с Микки Рурком "Военная охота" 10:50
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Сериал Шьямалана "Дом с прислугой" закрывается после четвертого сезона 10:36
В "Соколином глазе" состоялось камео персонажа из сериала Netflix 09:50
HBO опубликовал спойлерный постер сериала "Воспитанные волками" 15.12.2021
⧣ утраты
Фото: instagram.com/kaktos_publications
От COVID умерла переводчица Лема, Азимова и Хаксли Розита Соку 15.12.2021
Умер актер из "Блондинки" и "Клана" Тадеуш Росс 15.12.2021
Умер работавший с Кевином Спейси продюсер Леонард Солоуэй 15.12.2021