Невакцинированный актер Джейсон Хитч умер от COVID в 45 лет

В возрасте 45 лет скончался Джейсон Хитч, звезда второго сезона телешоу "Виза невесты. Виза жениха" (90 Days Fiance).

Согласно порталу TMZ, который ссылается на сестру артиста Шэннон, Джейсон умер во вторник ночью в реанимации госпиталя во Флориде.

Как рассказала женщина, причиной смерти Хитча стали осложнения, вызванные заражением коронавирусом и, "возможно, какие-то другие факторы". При этом, насколько известно родным покойного, никакими болезнями он не страдал.

По словам Шэннон, вакцинирован Джейсон не был.

90 Days Fiance выходит с 2014 года. Восьмой сезон шоу финишировал в апреле.