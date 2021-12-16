Первую запись на сайте "Википедии" продали за 750 тысяч долларов

Аукционный дом Christie's провел торги, по итогам которых была продана первая запись, появившаяся на сайте виртуальной энциклопедии "Википедия", в виде NFT. Ее стоимость составила 750 тысяч долларов.

"NFT с первой записью "Википедии" - "Hello World!" - был продан за 750 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что также был продан компьютер, на котором основатель "Википедии" Джимми Уэйлс сделал эту запись. Его стоимость составила 187,5 тысячи долларов.

NFT-токен является цифровым сертификатом, который подтверждает право собственника на владение каким-либо активом в виртуальной реальности. В его основе лежит технология блокчейн.