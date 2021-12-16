Песков рассказал о перспективах контактов Путина и Зеленского

Ясности по вопросу общения президентов России и Украины пока нет, сложно судить о возможной повестке, но Владимир Путин открыт для диалога. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Зеленский сказал, что хочет использовать ситуацию вокруг "Северного потока - 2" для переговоров с президентом России, сообщили журналисты и спросили, есть ли ясность по встрече. "Нет, пока ясности нет", - ответил Песков. Он напомнил, что у замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака бывают контакты с офисом президента Украины, и что по-прежнему нет четкой ясности о возможной повестке контактов двух лидеров. "Потому что трудно увязать вопросы двусторонних отношений с международным важным экономическим проектом "Северный поток - 2"", - сказал пресс-секретарь президента России. Также нет понимания и о возможных решениях, на которые можно выйти по итогам таких контактов.

При этом Владимир Путин остается открытым для диалога и в нем заинтересован, заметил Песков. "Но любой диалог а) должен быть понятен, б) подготовлен и в) ориентирован на достижение конкретного результата", - заключил он.