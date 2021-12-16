Пятый канал подтвердил лидерство в популярном жанре

К концу 2021 года Пятый канал подвел итоги. Первое, о чем стоит говорить - канал - лидер по производству сериалов детективного жанра. По заказу Пятого канала снимается почти 600 серий. А 10 готовых премьерных эпизодов выходят каждую неделю.

Ставку на детективы здесь делают потому, что это один из самых популярных жанров не только в России, но и в мире. И что важно - он нравится, как женщинам - основной аудитории канала, так и мужчинам.

В 2021 году, по итогам показов сериалов "Великолепная Пятерка", "Ментозавры", "Крепкие орешки" и "Свои" по будням с понедельника по четверг в тайм-слоте 23:10-00:00, Пятый канал удерживает третье место с долей 9,6% среди телезрителей старше 18 лет, и второе место с долей 11,5% в аудитории "Женщины 25-59". В декабре показ т/с "Великолепная Пятерка-4" обеспечивает Пятому каналу первое место в слоте с долей 11,3% в аудитории Женщины 25-59

В 2021 год сняты такие новинки, как "Филин" (сейчас готовится второй сезон), "48 часов". "Лицемеры". Запущены в производство проекты "Группа быстрого реагирования" с Алексеем Кравченко и "Должник" с Сергеем Горобченко, сезоны детективных франшиз "Условный мент", "Крепкие орешки", "Свои" и "Великолепная Пятерка", продолжаются съемки премьерных серий "Следа".

Для проекта "Великолепная Пятерка" снято четыре двухсерийных специальных эпизода. Работы велись в Ульяновске и Крыму. Два двухсерийных фильма о приключениях питерских оперов на южном побережье зрители увидят в новом сезоне. По сценарию, команда полицейских после завершения очередного расследования отправляется на отдых в пансионат. Только отпуск приходится отложить... Съемки детектива проходили в самых красивых локациях Крыма. Уже на месте пришлось адаптировать сценарий под южные особенности.

Расскажем подробнее. В настоящий момент идут съемки пятого сезона сериала "Свои". 31 декабря зрители Пятого увидят четыре премьерных серии, снятых специально для новогоднего вечера.

Кадр из сериала "Великолепная Пятерка". Фото: Предоставлено пресс-службой Пятого канала

Сериал "Великолепная Пятерка" сейчас в эфире. В январе продолжат выходить премьерные серии в 23.10 с понедельника по четверг. Этот сериал о буднях "убойного" отдела Петровского РОВД Петербурга. Пятерка - потому что оперов пять. Майор Павел Шапошников, капитаны Дмитрий Красавченко и Тимур Бубнов, старлей Антон Ветров и лейтенант Владимир Кузьмин. Пять разных характеров, которые сплотил их командир, подполковник Андрей Голованов.

Весной на канале вышел детектив "Ментозавры". Так называют себя оперативники 101-го отдела полиции Коломенского района Петербурга. Отдел специфический. Он стал своеобразным "101-м километром" для тех, кто проштрафился или неугоден руководству. Здесь собраны те, кого за прошлые заслуги не уволили сразу, а дали возможность досидеть до пенсии. Каждое дело для них может стать последним, отдел постоянно находится под угрозой расформирования, а личный состав - на грани увольнения. Но опера не собираются мириться с судьбой.

Сейчас идут съемки второго сезона сериала "Крепкие орешки" с Борисом Бедросовым и Филиппом Азаровым в главных ролях. Впервые с оперативниками Лавровым и Романовым, которых за глаза коллеги по отделу называют "крепкими орешками", телезрители Пятого канала познакомились в марте этого года. Особенность сериала в том, что в каждом эпизоде можно найти отголоски мировых блокбастеров. В новый сезон, а это 32 серии, войдут такие хиты, как "Рыбка по имени Ванда", "Шпионские игры", "Апокалипсис сегодня", "Паранормальные явления" и многие другие.

Кадр из сериала "Крепкие орешки". Фото: Предоставлено пресс-службой Пятого канала

Новинки канала в жанре детективов, запланированные на 2022 год - это такие проекты, как "48 часов". В этом детективе вертикального формата 16 серий. Главные герои сериала - оперативники отдела МВД при городском следственном комитете. Им поручают сложные дела, а на поиск преступника и его задержание отводится всего 48 часов.

Сериал "Лицемеры рассказывает о работе специального отдела внедрений МВД. Его начальник после ряда неприятностей вынужден был обратиться к трем мошенникам. Безграничная фантазия толкает их на поиски самых оригинальных и необычных решений. Они точно знают, что даже из тупиковой ситуации есть как минимум два выхода. В пилотный проект вошло 12 детективных историй.

Продолжатся и такие полюбившиеся зрителям сериалы, как "Условный мент" и "Филин", о чем написано выше. В первый сезон сериала "Условный мент" вошло 24 серии, второй сезон, премьерные эпизоды которого вышли в августе этого года, вошло уже 50 серий. Весной 2022 года в эфире - продолжение истории.

Первый сезон детектива "Филин" в августе 2021 года собрал у экранов 9% россиян в аудитории "Все 25-59" и обеспечил каналу третье место по телесмотрению среди федеральных каналов. В новом сезоне количество серий увеличено до 24. Съемки продлятся до февраля 2022 года.

И, наконец, флагман Пятого канала - сериал "След" - один из самых успешных российских криминальных сериалов. Это не просто набор детективных историй. Все они объединены основной идеей - идеальных преступлений не бывает. После каждого остаются следы...

Тем временем

"Светская хроника" - один из самых рейтинговых проектов Пятого канала. Третий сезон программа завершила на второй позиции среди федеральных каналов в своем тайм-слоте в аудиториях "Женщины 18+" и "Женщины 25-59". Проект Пятого канала "Светская хроника" признан лучшей программой о звездах - второй год подряд он получает престижную награду "WOW BUSINESS AWARDS 2021" в этой номинации.

Начиная с первого выпуска, программа сохраняет за собой статус надежного и компетентного источника. Самая актуальная информация из мира шоу-бизнеса, настоящие расследования, правдивые истории из жизни звезд кино, эстрады, спорта, мнения экспертов и эксклюзивные кадры.

В конце 2021 года программа "Светская хроника" была награждена дипломом победителя ежегодной премии "Эксперт года 2021" в номинации "Прорыв года среди звездных программ на ТВ". А также "Светская хроника" была номинирована на главную российскую национальную телевизионную премию за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ, что говорит о признании успешности проекта, как у зрителей, так и у заслуженных деятелей медиапространства.