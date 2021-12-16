Противолодочный комплекс "Ответ" усовершенствуют

В России усовершенствуют управляемые крылатые ракеты 91Р1 новейшего противолодочного комплекса "Ответ". Их дальность, как ожидается, будет удвоена.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Работы ведутся. В первую очередь решается вопрос по увеличению дальнобойности. Технические решения для этого есть.

"РГ" уже писала о том, что фрегат "Маршал Шапошников" в Японском море поразил подводную цель пуском ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ". Как прокомментировал военный эксперт Виктор Мураховский, комплекс "Ответ" - противолодочное вооружение большой дальности, которое устанавливается на надводных кораблях. И если сравнить его с противолодочными комплексами "Пакет", стоящими сегодня на вооружении, которые имеют дальность 10 километров, дальность "Ответа" составит 50 километров.