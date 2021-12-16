Пушку от Т-72 устанавливали на китайский танк Type 69-II

В ходе ирано-иракской войны из-за значительных потерь в танках вооруженные силы двух стран начали массово приобретать китайскую бронетехнику. Так, попавший под западные санкции Иран, ранее эксплуатировавший в основном американские М47, М60 и британские Chieftain, закупил более 500 Type 59 и 250 Type 69.

Багдадский режим, чьи войска в начале конфликта были оснащены доставленными из СССР и стран Варшавского договора Т-55, Т-62, Т-72, получил через Саудовскую Аравию 700 Type 59 и более тысячи Type 69-II.

Эти танки активно применялись в боях и несли существенные потери, особенно от противотанковых управляемых ракет.

К тому же, выяснилось, что 100-мм орудия этих машин недостаточно эффективны против танков второго после Второй мировой войны поколения, например, упомянутых выше Chieftain, Т-72 и их лицензионных иракских клонов Asad Babil ("Вавилонский лев").

Уже после окончания войны в Иране на Type 59, 250 Type 69, трофейные и полученные из Ливии и Сирии Т-55 стали устанавливать навесную динамическую защиту и 105-мм орудия.

В Ираке в конце 80-х годов появились два варианта модернизации таких танков. На первом предусматривалось дополнительное многослойного бронирование, получившее обозначение Al Faw, на башню, переднюю часть корпуса и бортовые проекции.

Такая защита позволяла выдерживать попадания не только реактивных гранат, но и некоторых ПТУР. Небольшое количество таких танков успело попасть в войска и было захвачена многонациональными силами во время боев за Кувейт в 1991 году.

Еще одним интересным проектом стало скрещивание Type 69-II с Т-72М1. На китайскую машину установили 125-мм гладкоствольную пушку с автоматом заряжания, новые дневной и ночной прицелы. Из-за этих нововведений экипаж уменьшился до трех человек.

Сообщалось, что доработать подобным образом собирались несколько сотен штук, но кувейтская авантюра не позволила воплотить эти планы в жизнь.