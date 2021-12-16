Курские военные исполнили детские мечты при помощи "Искандера"

В расквартированной под Курском ракетной бригаде исполнили мечту двух мальчишек - их прокатили на пусковой установке комплекса "Искандер".

Свои просьбы Деду Морозу шестилетний Глеб и 10-летний Алексей повесили на гарнизонную "Елку желаний". Она находится перед КПП бригады, в местном филиале парка "Патриот". Среди соснового леса стоят гаубица (когда-то бригада была артиллерийской), пусковая установка "Точки-У", БТР, другая военная техника и почему-то контрабас.

- Это для детей. У нас же здесь и игровая площадка есть, - объяснил замполит соединения.

Мама Глеба - лучшая радиотелеграфистка батареи управления, папа Алеши - командир пускового расчета. В нашу прошлую встречу лейтенант рассказывал, что сын тоже хочет стать ракетчиком, получил в подарок модель пусковой установки, а настоящую пока не видел. Но если соединить новогоднее волшебство с возможностями Минобороны, невозможного становится мало. На зов из-за блиндажа вышел высокий Дед Мороз в красной шубе и с переливающимся огнями посохом. Вместе с детьми он докричался до Снегурочки (голос у волшебника оказался командным) , прочитал детские письма и пригласил ребят прокатиться с ним на полигон.

Там посреди поля пацанов дожидалась пусковая установка "Искандера". Настоящая! Огромная! Да еще украшенная новогодними венками и игрушками. Командир расчета помог Глебу подняться в кабину (ее пол на уровне головы взрослого человека) и усадил водителю на колени . Руки мальчишки легли на необъятный руль ракетного грузовика и тот плавно тронулся с места.

Пока Глеб катался, Алексей рассказал, что собирается стать военным по примеру отца, но род войск еще не определил. Нравится работа снайпера - стреляет парнишка метко. С другой стороны, "Искандеры" тоже бьют точно, а выглядят гораздо внушительнее винтовки. Пока он думал и сравнивал, вернулась пусковая установка, на Алешу надели каску, бронежилет (он попросил у Деда Мороза возможности побыть военным) и пригласили за руль.