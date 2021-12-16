Наталья Сергунина: С 22 по 26 декабря в Москве пройдет краеведческий онлайн-диктант

Свои знания об истории и архитектуре столицы москвичи смогут проверить на портале "Узнай Москву", где уже в четвертый раз пройдет интеллектуальный краеведческий диктант "Московский код". Все, кто примут в нем участие, получат именные электронные сертификаты, а победителей ждут призы от партнеров проекта.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала на портале mos.ru: "За все время проведения в Москве краеведческого диктанта его участниками стали больше шести тысяч человек. Это возможность проверить и одновременно расширить свои знания о культурно-историческом наследии города. Организаторы подготовили 20 вопросов. Ответить на них предлагается всем желающим в любой удобный день с 22 по 26 декабря".

Традиционно вопросы будут зачитывать известные актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, политические и общественные деятели, экскурсоводы и блогеры. В их числе Михаил Зеленский, Мария Киселева, Михаил Швыдкой, Илья Авербух, Евгений Богатырев, Александр Школьники многие другие.

"Цель диктанта - заинтересовать участников и привлечь их к более глубокому изучению истории, архитектуры и топонимики столицы", - отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Дом культуры "ГЭС-2", который в этом году станет одним из партнеров диктанта, пригласит победителей на бесплатные экскурсии. Парк Горького ждет лучших участников на катке "Зеркальный". Кроме того, они смогут посетить каток на ВДНХ, ГУМ-каток, Государственный музей А.С. Пушкина и его филиалы, музей-заповедник "Царицыно", стать зрителями театров "Школа современной пьесы", "Модерн", Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, принять участие в экскурсиях во время проведения Дней исторического и культурного наследия в 2022 году, а также прогуляться по экспозициям исторических павильонов ВДНХ и получить в подарок издания из серии "Архитектурное наследие России".

Справка "РГ"

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