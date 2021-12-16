Комсомольчанина оштрафовали за призыв к насилию над полицейскими

Штраф в размере 10 тысяч рублей обязал заплатить жителя Комсомольска-на-Амуре Центральный районный суда города. К административной ответственности мужчину привлекли за размещение в интернете сообщений, возбуждающих ненависть.

Запись комсомольчанин опубликовал в личном аккаунте в одной из социальных сетей.

"Лингвистическое исследование показало, что размещенные комментарии унижают достоинство группы лиц, выделенной по признакам принадлежности к социальной группе, а именно представителей сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Отмечается также, что высказывания призывали к насилию над полицейскими и судебными приставами.