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16.12.2021 07:14
Рубрика: Происшествия

Комсомольчанина оштрафовали за призыв к насилию над полицейскими

Текст: Дина Непомнящая

Штраф в размере 10 тысяч рублей обязал заплатить жителя Комсомольска-на-Амуре Центральный районный суда города. К административной ответственности мужчину привлекли за размещение в интернете сообщений, возбуждающих ненависть.

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Запись комсомольчанин опубликовал в личном аккаунте в одной из социальных сетей.

"Лингвистическое исследование показало, что размещенные комментарии унижают достоинство группы лиц, выделенной по признакам принадлежности к социальной группе, а именно представителей сотрудников правоохранительных органов", - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Отмечается также, что высказывания призывали к насилию над полицейскими и судебными приставами.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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