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16.12.2021 07:59
Рубрика: Происшествия

Жительница Забайкалья отсудила почти 200 тысяч рублей у храма

Текст: Дина Непомнящая

Православный Приход храма святого Георгия Победоносца города Сретенска в Забайкальском крае обязали выплатить 194 754 рубля 31 копейку местной жительнице, которая работала в религиозной организации с сентября по ноябрь 2019 года и с февраля 2020-го по апрель 2021 года.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе Сретенского районного суда Забайкалья, утвердившего приговор, женщина исполняла обязанности истопника и продавца церковной утвари в иконной лавке. За это получала 370 рублей в день. Ей установили график работы, но не оформили трудовые отношения официально.

Теперь в трудовую книжку женщины внесут соответствующую запись. Кроме того, храм выплатит ей задолженность по зарплате в размере 130 487 рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск - 20 161 рубль 75 копеек, компенсацию за задержку выплат - 14 542 рубля 56 копеек и оплату вынужденного прогула - 29 563 рубля.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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