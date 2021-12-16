Жительница Забайкалья отсудила почти 200 тысяч рублей у храма

Православный Приход храма святого Георгия Победоносца города Сретенска в Забайкальском крае обязали выплатить 194 754 рубля 31 копейку местной жительнице, которая работала в религиозной организации с сентября по ноябрь 2019 года и с февраля 2020-го по апрель 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе Сретенского районного суда Забайкалья, утвердившего приговор, женщина исполняла обязанности истопника и продавца церковной утвари в иконной лавке. За это получала 370 рублей в день. Ей установили график работы, но не оформили трудовые отношения официально.

Теперь в трудовую книжку женщины внесут соответствующую запись. Кроме того, храм выплатит ей задолженность по зарплате в размере 130 487 рублей, компенсацию за неиспользованный отпуск - 20 161 рубль 75 копеек, компенсацию за задержку выплат - 14 542 рубля 56 копеек и оплату вынужденного прогула - 29 563 рубля.