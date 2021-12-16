В Удмуртии экс-сотрудника оборонного завода предостерегли от госизмены

В Удмуртии УФСБ по региону вынесло предостережение бывшему работнику оборонного предприятия. В пресс-службе регионального управления пояснили, что мужчина пытался связаться с представителями иностранного государства с целью продажи сведений.

По данным ФСБ, житель республики собирался обсудить с сотрудниками одного из госучреждений США возможную передачу имеющейся у него информации за вознаграждение в ущерб безопасности РФ

Но поскольку в действиях мужчины не было объективной стороны состава преступления, ему объявили официальное предостережение о недопустимости действий, предусмотренных статьей 275 УК РФ "Государственная измена", говорится в сообщении силовиков.

Если бы гражданин выполнил задуманное, ему грозила бы уголовная ответственность и лишение свободы сроком до 20 лет.