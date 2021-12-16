В Карелии школьный автобус съехал в кювет

В Карелии школьный автобус с 20 учениками вылетел в кювет. Предварительная причина - сложные погодные условия. Пострадавших нет, однако прокуратура республики организовала проверку.

ЧП произошло 15 декабря после 16 часов в пяти километрах от поселка Настенъярви Суоярвского района. Водитель автобуса, который перевозил школьников из бассейна, не справился с управлением и съехал в кювет.

Для ликвидации происшествия выезжало пожарно-спасательное подразделение, уточнили в региональном МЧС. Школьники не пострадали, всех их доставили домой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, в ходе надзорных мероприятий дадут оценку соблюдению требований, предъявляемых к организации пассажирских перевозок и содержанию автомобильных дорог. По итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.