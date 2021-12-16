Суд взыскал с "Водоканала" в Сочи 62 млн рублей за загрязнения

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании с сочинского "Водоканала" более 62 миллионов рублей за негативное воздействие на окружающую среду.

"Установлено, что предприятие не соблюдает законодательство РФ в части правильности заполнения декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), - сообщает пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора. - Выявлены несоответствия в расчете суммы платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты. Размер недоимки, согласно корректирующей декларации о плате за НВОС, составил 62 816 484 рублей".

Управление Росприроднадзора направило в адрес сочинского "Водоканал" требование о добровольном возмещении размера оплаты, которое нарушитель проигнорировал. После этого надзорное ведомство обратилось в суд.

В результате Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования и принял решение взыскать с сочинского "Водоканала" сумму корректирующей декларации в полном объеме.