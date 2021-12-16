В Екатеринбурге оштрафовали блогеров, сыгравших в футбол на дороге

В Екатеринбурге ГИБДД и полиция поймали блогеров, которые ради съемки видео в начале декабря сыграли в футбол на проезжей части. Шутникам выписали штрафы.

Судя по ролику, для игры молодые люди перекрыли воротами небольшой участок улицы Челюскинцев рядом с Макаровским мостом. До места они добрались на микроавтобусе, из которого вышли прямо посреди проезжей части. При этом видно, что автомобили едут по соседнему с игроками ряду.

В отношении авторов видео уже составили административные материалы, по которым суд принял решение. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Любителями привлечь к себе внимание оказались местные жители, - рассказал он. - Компания молодых людей - два блогера и водитель - через сайт объявлений в интернете наняла иномарку для того, чтобы к месту футбольного матча доставить команду игроков. Все это было придумано, чтобы снять и смонтировать "крутой" ролик.

Суд рассмотрел материалы полиции и оштрафовал двух парней за нарушение правил ПДД пешеходом и организацию опасной игры на десять тысяч рублей. А водителя - на полторы тысячи за нарушение требований дорожного знака "Остановка запрещена".