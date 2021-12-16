Почти 1,2 млн грузовых перевозок оформили клиенты СвЖД онлайн в 2021 году

Новости

Голикова допустила сокращение сроков ревакцинации из-за "омикрона" 14:53
Жители Беларуси оценили отношения с Россией 14:52
В Москве задержали группировку фальшивомонетчиков 14:46
Голикова не поддержала идею страховать "антиваксеров" от ковида по ДМС 14:40
В Ростове археологи обнаружили бутылку с посланием из 1901 года 14:39
Минстрой: Ввод жилья превышает показатели прошлого года на 25% 14:36
Голикова оценила перспективы создания вакцины от "омикрона" 14:32
В Удмуртии представили первую в России "Деревню будущего" 14:32
В Центральной России похолодает до минус 35 14:25
СМИ: ФРГ не примет решение по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года 14:21
Российские инспекторы начали проверку военного объекта в Норвегии 14:15
Попавший в больницу мэр Ярославля рассказал о своем самочувствии 14:05
Самая высокая концентрация антител после COVID-19 обнаружена у пожилых 13:56
Кабмин усовершенствует законодательство о садоводстве и огородничестве 13:56
В Австрии локдаун не помешал увеличить зарплату политикам 13:52
Голикова назвала регионы России, где обнаружен "омикрон" 13:50
В МИД заявили о непричастности России к убийству Хангошвили 13:47
Мишустин: Программа соцгазификации улучшит условия в 3 млн частных домов 13:45
Каждый пятый россиянин сталкивался с нелегальным алкоголем 13:45
Лукашенко призвал отстраивать новую Беларусь 13:44
В Подмосковье ввели новые льготы на проезд в общественном транспорте 13:38
Чубайс предрек появление в России ранее не существовавших отраслей 13:36
Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву 13:34
СК начал проверку после столкновения самолета с машиной в Шереметьево 13:31
Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
16.12.2021 13:34

Почти 1,2 млн грузовых перевозок оформили клиенты СвЖД онлайн в 2021 году

Цифровые сервисы ОАО "РЖД" и возможность заказа перевозок онлайн привлекают на Свердловскую магистраль новых грузоотправителей. С начала 2021 года без визита в офисы холдинга (с применением электронной цифровой подписи) на СвЖД сформировано около 1,2 млн документов на перевозку грузов.
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"
Фото: Служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

Полный доступ к системе электронного документооборота обеспечивает автоматизированная система ЭТРАН ("Электронная Транспортная Накладная"). Программный комплекс дает возможность удаленно оформлять транспортные железнодорожные накладные, ведомости подачи и уборки вагонов, акты выполненных работ, счета-фактуры и другие виды перевозочных документов. АС ЭТРАН в настоящее время используют свыше 1,8 тысячи клиентов Свердловской железной дороги. Более 200 новых предприятий подключились к цифровой платформе в 2021 году.

Базовым функционалом ЭТРАН (без установки специального программного обеспечения) представители малого и среднего бизнеса могут пользоваться с помощью сервиса "Личный кабинет клиента ОАО "РЖД" на cargolk.rzd.ru. В частности, он позволяет пользоваться электронными справочниками, рассчитывать предварительную стоимость доставки, подавать заявки на перевозку грузов, заказывать транспортные и дополнительные услуги, а также оформлять основные виды документов. Аналогичные функции доступны в мобильном приложении "РЖД Груз 2.0", скачать актуальную версию можно в магазинах Google Play Store и App Store. Онлайн-сервисом пользуются почти 900 грузоотправителей Свердловской магистрали, 190 из них зарегистрировались в текущем году.

Удаленное ведение бизнеса также обеспечивает цифровая платформа "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП). Она позволяет клиентам дистанционно, без визита в офис, заказать через Интернет перевозку грузов - как с предоставлением вагона, так и без, а также воспользоваться другими транспортными и сопутствующими услугами. Все необходимые документы и отчеты формируется в личном кабинете клиента. Активными пользователями ЭТП ГП являются около 300 грузоотправителей СвЖД. С начала 2021 года через сайт www.etpgp.rzd.ru они заказали 24 тысяч вагонов.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков сообщил подробности разговора Ушакова и Салливана по гарантиям безопасности
Депутат Госдумы: Медики выступают за принятие проекта о QR-кодах в I чтении
В ВОЗ рассказали, когда могут одобрить "Спутник V"
СМИ: ФРГ не примет решение по "Северному потоку-2" в первой половине 2022 года
Британский журналист призвал прекратить демонизировать Москву