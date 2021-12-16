В Челябинской области три человека погибли при пожаре

В Челябинской области организована проверка по факту смерти двух мужчин и женщины при пожаре в пятиэтажном жилом доме в поселке Старокамышинск. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- Сегодня утром в квартире в ходе тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух мужчин и женщины, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По данному факту организована доследственная проверка. Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного.

Как сообщили в областном ГУ МЧС, пожар в пятиэтажке копейского поселка Старокамышинск возник в около двух часов ночи. Горела квартира на первом этаже.

Из подъезда эвакуировали 14 человек. Еще двух спасли, спустив по трехколенной лестнице с третьего этажа, и шестерых провели по лестничным маршам, снабдив газозащитных комплектами. Кроме трех погибших в квартире также травмирован один человек.

С огнем боролись 28 пожарных и семь единиц техники.