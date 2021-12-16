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16.12.2021 08:55
Рубрика: Происшествия

В Сургуте возбуждено дело после взрыва в автомастерской

Текст: Татьяна Воробьева

После взрыва, который прозвучал накануне на улице 30 лет Победы в Сургуте, возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда.

В больнице Мурманска произошел хлопок кислородного баллона

Напомним, накануне вечером около шести часов в помещении автомастерской произошел взрыв газовоздушной смеси из-за разгерметизации баллона в одной из машин.

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Обрушилась кровля здания, частично перекрытия. Ожоги получили 11 человек, большинство из них - работники мастерской. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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