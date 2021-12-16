В Сургуте возбуждено дело после взрыва в автомастерской

После взрыва, который прозвучал накануне на улице 30 лет Победы в Сургуте, возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ - нарушение требований охраны труда.

Напомним, накануне вечером около шести часов в помещении автомастерской произошел взрыв газовоздушной смеси из-за разгерметизации баллона в одной из машин.

По версии Следственного комитета Югры, это произошло из-за того, что сотрудники станции техобслуживания не соблюдали технику безопасности во время работ с опасным оборудованием.

Обрушилась кровля здания, частично перекрытия. Ожоги получили 11 человек, большинство из них - работники мастерской. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.