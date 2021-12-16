Российские инспекторы начали проверку военного объекта в Норвегии

16 декабря российские офицеры проводят оценку одного из военных объектов на территории Норвегии. В эту скандинавскую страну представителей РФ командировали для инспекции армейского гарнизона - такой контроль предусмотрен Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Наши контролеры должны убедиться, что расположенные там воинские формирования живут в обычном ритме и не предпринимают никаких действий, угрожающих соседним государствам. Местные генералы санкционированному шпионажу не препятствуют. Более того, они на своем транспорте готовы возить коллег из Москвы по заранее согласованному маршруту.

По словам начальника Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, мониторинг в Норвегии будет проводиться в течение одного дня. Времени для детальной оценки военной деятельности местного гарнизона, конечно, маловато. Тем не менее, наши офицеры успеют поговорить с солдатами и офицерами, снять кое-какую армейскую инфраструктуру. Венский документ дает им такое право. Единственное ограничение - инспекторы не должны отвлекать личный состав от службы и занятий.

Чтобы максимально удовлетворить любопытство международных контролеров, местные военные при необходимости обязаны выделить под их нужды транспорт - в ходе предыдущих инспекций случалось, что это были даже вертолеты. Главное, чтобы интерес гостей ограничился согласованной с норвежскими военачальниками территорией.

Что касается расположенных там войск, то по правилам от контролеров ничего скрывать нельзя - смотрите, фотографируйте, спрашивайте. Более того, на заключительном этапе инспекции норвежские военные организуют для российских коллег специальный брифинг, где командир объекта расскажет о структуре, задачах и арсенале подчиненных ему подразделений.