TikTok будет показывать меньше однотипных видео. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Кроме того, в компании заявили, что будут ориентироваться на интересы пользователя. Например, если человек смотрит много грустных видео, ему предложат более позитивный контент. "Наша цель состоит в том, чтобы в ленте каждого человека был представлен более широкий спектр авторов и тем".

В соцсети заявили, что для правильной настройки работы алгоритмов потребуется определенное время, и в компании планируют извещать пользователей обо всех изменениях.