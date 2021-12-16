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TikTok будет показывать меньше однотипных видео

Текст:   Иван Черноусов
16.12.2021,  
17:14

TikTok будет показывать меньше однотипных видео. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Фото: yappy.media
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Кроме того, в компании заявили, что будут ориентироваться на интересы пользователя. Например, если человек смотрит много грустных видео, ему предложат более позитивный контент. "Наша цель состоит в том, чтобы в ленте каждого человека был представлен более широкий спектр авторов и тем".

В соцсети заявили, что для правильной настройки работы алгоритмов потребуется определенное время, и в компании планируют извещать пользователей обо всех изменениях.