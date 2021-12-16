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16.12.2021,  
16:14
Текст:  Алексей Брусилов

Украинская армия получит партию Т-64 и БМП-1 из Львова

Украинская армия в ближайшее время получит партию техники, прошедшую ремонт и модернизацию на Львовском бронетанковом заводе. Как сообщает информационное агентство АрмияInform, последняя в этом году партия состоит из пяти основных боевых танков Т-64 и семи БМП-1.
Фото: Минобороны Украины / wikipedia.org Фото: Минобороны Украины / wikipedia.org
Фото: Минобороны Украины / wikipedia.org

Всего же в 2021 году предприятие передало войскам более полусотни различных бронированных машин.

Фото: ОАК
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Судя по обнародованным фотографиям, "шестьдесят четвертые" относятся к так называемым машинам образца 2017 года. У них доработана система управления огнем - наводчик-оператор получил тепловизионный ночной прицел, позволяющий применять управляемое ракетное вооружение в темное время суток. Командирский прибор наблюдения снабжен электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

Смонтированы новые цифровые радиостанции и спутниковые навигационные системы. В старые навесные контейнеры вместо "Контакта-1" помещены элементы украинской динамической защиты "Нож", что теоретически должно повысить стойкость к кумулятивным боеприпасам.

В то же время 125-мм гладкоствольная пушка и 700-сильный двигатель остались прежними. Как и входящие в боекомплект снаряды, срок хранения которых давно истек.

Что касается БМП-1, то капитальный ремонт здесь является вынужденной мерой. Дело в том, что житомирское предприятие, специализирующееся на легкой бронетехнике, не справлялось с заказами, и чтобы его разгрузить, часть машин решили перебросить во Львов. На "единицах" также появились новые средства навигации, связи и более современные прицелы. Все остальное осталось прежним.

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Фото: Пресс-служба ЗВО
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