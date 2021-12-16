Вышел трейлер хоррор-комедии с Эриком Робертсом "Бигфут Амитивилля"

Для всех энтузиастов предельно низкопробного нишевого кино - "Бигфут Амитивилля". Тизер-трейлер кровавой и скабрезной этой хоррор-комедии содержится на YouTube (18+).

Поставил опус Шон Филилпс, 36-летний многостаночник с актерской фильмографией на три сотни пунктов. И самые крепкие из вас, возможно, помнят его как постановщика "Вируса мертвецов" с Кэтрин Иствуд, дочерью Клинта Иствуда. Он же - соавтор сценария и сопродюсер вампуки (наряду еще с почти полусотней человек).

Главная звезда предприятия - безотказный Эрик Робертс, и это его примерно шестисотая роль в кино (в статистике легко запутаться поскольку, согласно IMDb, в настоящий момент у Эрика в работе порядка 80-90 проектов).

Сюжет вновь вертится (ранее Шон уже педалировал тему) вокруг зловредной корпорации Amityville Chemical, чей новый противоестественный эксперимент вырывается в леса, неся отдыхающим смерть и мочеполовые пошлости.

В других ролях - Лорен Франческа (сэдком "Луи"), Лорелей Линклейтер, дочь режиссёра и актёра Ричарда Линклейтера (снималась с отцом в "Пробуждении жизни"), Тьюзди Найт ("Секретные материалы", "Санта-Барбара", 4-й и 7-й "Кошмар на улице Вязов"), Элизабет Ноэль Джафет ("Нападение неведомого").

Дата премьеры пока умалчивается. Обещают "скоро".