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Вышел трейлер хоррор-комедии с Эриком Робертсом "Бигфут Амитивилля"

Новости
    16.12.2021, 11:15
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ coolduder Фото: youtube.com/ coolduder
Фото: youtube.com/ coolduder

Для всех энтузиастов предельно низкопробного нишевого кино - "Бигфут Амитивилля". Тизер-трейлер кровавой и скабрезной этой хоррор-комедии содержится на YouTube (18+).

Поставил опус Шон Филилпс, 36-летний многостаночник с актерской фильмографией на три сотни пунктов. И самые крепкие из вас, возможно, помнят его как постановщика "Вируса мертвецов" с Кэтрин Иствуд, дочерью Клинта Иствуда. Он же - соавтор сценария и сопродюсер вампуки (наряду еще с почти полусотней человек).

Главная звезда предприятия - безотказный Эрик Робертс, и это его примерно шестисотая роль в кино (в статистике легко запутаться поскольку, согласно IMDb, в настоящий момент у Эрика в работе порядка 80-90 проектов).

Сюжет вновь вертится (ранее Шон уже педалировал тему) вокруг зловредной корпорации Amityville Chemical, чей новый противоестественный эксперимент вырывается в леса, неся отдыхающим смерть и мочеполовые пошлости.

В других ролях - Лорен Франческа (сэдком "Луи"), Лорелей Линклейтер, дочь режиссёра и актёра Ричарда Линклейтера (снималась с отцом в "Пробуждении жизни"), Тьюзди Найт ("Секретные материалы", "Санта-Барбара", 4-й и 7-й "Кошмар на улице Вязов"), Элизабет Ноэль Джафет ("Нападение неведомого").

Дата премьеры пока умалчивается. Обещают "скоро".

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