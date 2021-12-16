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Вышел трейлер хоррора про нацистов с Микки Рурком "Военная охота"

Новости
    16.12.2021, 10:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Saban Films Фото: youtube.com/ Saban Films
Фото: youtube.com/ Saban Films

Компания Saban Films представила на своем YouTube-канале трейлер (18+, демонстрируется нацистская символика) американского хоррор-боевика Warhunt, действие которого развернуто во времена Второй мировой.

По центру истории - опасно одноглазый командный Микки Рурк и яркий актер Роберт Неппер (Ти-Бэг из "Побега", "Твин Пикс").

Режиссер и соавтор сценария - победитель Венецианского МКФ Мауро Боррелли ("Коробка теней"). В числе продюсеров - Макс Павлов и Игорь Пронин (сериал с Софи Тёрнер "Выжить"). Съемки проходили в Прибалтике.

По сюжету опуса на территории Германии падает американский военный самолет с важным грузом. На спасение которого откомандирован спецотряд… немедленно оказывающийся в гуще кровожадного оккультного мракобесия.

Цифровой релиз - последние дни января.

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