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Звезда "От заката до рассвета" сыграет главную роль в ремейке "Зорро"

Новости
    16.12.2021, 11:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

41-летний американский актер колумбийско-венесуэльского происхождения Уилмер Вальдеррама сыграет главную роль в ремейке "Зорро".

По данным Collider, артист, известный образом Карлоса в сериале "От заката до рассвета", не только сыграет дона Диего де ла Вега / Зорро, но и выступит продюсером предстоящего шоу Disney. От которого уже отсюда за версту разит утроенной пресловутой "повесточкой".

Обещано "переосмысление" классического "диснеевского" сериала, выходившего в 1957-1959 годах. Зорро там сыграл итало-американский актер Гай Уильямс (Арманд Каталано). При этом менеджеры корпорации обещают, что переосмысление - переосмыслением, но некоторые элементы оригинального шоу они планируют оставить без изменений. В то время как Вальдеррама выражает в комментариях уверенность, что сможет создать образ, который послужит вдохновением и ролевой моделью для молодого поколения латиноамериканцев.

"Когда я рос, Зорро был единственным персонажем, который заставил меня как латиноамериканца чувствовать себя героем. Теперь как взрослый рассказчик я несу ответственность за создание историй, которые помогаю воплощать в жизнь. И стать наследником Гая и партнером Disney в том, чтобы вернуть Зорро через шестьдесят лет, - это настоящая сбывающаяся мечта", - заявляет актер воодушевленно.

По датам информации пока нет.

Первый фильм о Зорро вышел еще в 1920 году. В разное время его образ интерпретировали на экранах Антонио Бандерас и Энтони Хопкинс, Кристиан Мейер, Джордж Хэмилтон, Фрэнк Ланджелла, Ален Делон и еще десяток артистов.

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