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42-летняя актриса и певица Таня Мендоза расстреляна на глазах у детей

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    17.12.2021, 11:42
Текст:   Олег Усков

В Мексике была зверски убита актриса и певица Таня Мендоза - 42-летняя женщина была расстреляна неизвестными на глазах у своего 11-летнего сына, которого ждала после футбольной тренировки около спорткомплекса.

Согласно BBC, шокирующий инцидент произошел во вторник - к женщине подъехали двое мужчин на мотоцикле, после чего один из них открыл огонь. Далее злоумышленники скрылись.

Отмечено, что неприятности у семьи Мендоза длились с 2010 года, когда актрису вместе с мужем и сыном, которому тогда было шесть месяцев, похитили с автомойки, подвергнув вымогательству и ограблению. С тех пор Мендоза неоднократно жаловалась в генпрокуратуру страны на поступающие ее семье угрозы убийством.

Согласно информации правоохранителей, мотивы преступления пока не ясны и оперативные мероприятия, запущенные после убийства, успехом не увенчались.

Мендоза снимается в национальных "мыльных операх" с 90-х, обретя славу после главной роли в раскованном боевике La mera Reyna del sur, в котором героиня эффективно противостоит коррумпированным полицейским и наркокартелю. Как певица Таня записала пять пластинок.

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