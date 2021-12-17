Указ главы Республики Башкортостан от 14 декабря 2021 года № УГ-733 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 декабря 2021 года № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19" и от 4 декабря 2021 года № 33 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 5 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) прибывших в Республику Башкортостан (за исключением членов экипажей воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) из иностранных государств, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 декабря 2021 года № 32 "Об усилении мер, направленных на предотвращение завоза и распространения на территории Российской Федерации нового штамма COVID-19" (далее в настоящем подпункте - постановление № 32), в том числе транзитом через другие субъекты Российской Федерации, - в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации с прохождением лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР в сроки, установленные в постановлении № 32.";

2) в подпункте 3 пункта 6 слова "справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученной не позднее чем за 72 часа" заменить словами "справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученной не позднее чем за 48 часов";

3) в пунктах 12 и 14.2 слова "справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (полученной не позднее чем за 72 часа)" заменить словами "справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученной не позднее чем за 48 часов";

4) в наименовании приложения № 2 к Указу слова "справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПТТР, полученной не позднее чем за 72 часа" заменить словами "справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученной не позднее чем за 48 часов".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







