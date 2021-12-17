Число зрителей российского кино в 2021 году приблизилось к 40 млн

Министр культуры Ольга Любимова назвала число зрителей, посмотревших российские фильмы в этом году. Отечественные картины в кинотеатрах увидели почти 40 миллионов человек, заявила она на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

Кроме того, наши фильмы были представлены на всех крупных фестивалях мира - всего за год участниками подобных мероприятий стали 23 проекта, было завоевано 12 наград.

Любимова также отметила, что российские работы стали регулярно попадать в лидеры по просмотрам на зарубежных онлайн-платформах.

- Это беспрецедентный международный успех, - сказала глава Минкульта, добавив, что очередной тяжелый для кинобизнеса пандемийный год обернулся победами.

В этом году министерство культуры поддержало 358 фильмов, сообщает "Интерфакс".