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Число зрителей российского кино в 2021 году приблизилось к 40 млн

Новости
    17.12.2021, 14:01
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министр культуры Ольга Любимова назвала число зрителей, посмотревших российские фильмы в этом году. Отечественные картины в кинотеатрах увидели почти 40 миллионов человек, заявила она на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии.

Кроме того, наши фильмы были представлены на всех крупных фестивалях мира - всего за год участниками подобных мероприятий стали 23 проекта, было завоевано 12 наград.

Любимова также отметила, что российские работы стали регулярно попадать в лидеры по просмотрам на зарубежных онлайн-платформах.

- Это беспрецедентный международный успех, - сказала глава Минкульта, добавив, что очередной тяжелый для кинобизнеса пандемийный год обернулся победами.

В этом году министерство культуры поддержало 358 фильмов, сообщает "Интерфакс".

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