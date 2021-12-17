Указ главы Республики Дагестан от 9 декабря 2021 года № 209 "О внесении изменения в пункт 4 Указа Главы Республики Дагестан от 17 ноября 2021 г. № 196 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Республики Дагестан"

1. Внести в пункт 4 Указа Главы Республики Дагестан от 17 ноября 2021 г. № 196 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Дагестан" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 17 ноября, № 05004007931) изменение, заменив в подпункте "г" слова "72 часа" словами "48 часов".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава Республики Дагестан С.Меликов







