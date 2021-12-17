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Рубрика: В мире

Десятки пациентов погибли во время пожара в японской Осаке

Текст: Максим Макарычев

Минимум 27 человек погибли в результате пожара в психиатрической клинике в японском городе Осака. Местные СМИ сообщили, что полиция не исключает поджога. Большинство погибших - пожилые пациенты клиники, которые умерли от отравления продуктами горения и остановки сердца.

Фото: AP Photo
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По предварительной версии, пожар в здании устроил неизвестный, сообщает Kyodo News со ссылкой на лиц, участвующих в расследовании. Пожилой мужчина около десяти утра по местному времени вошел в здание с мешком, из которого вытекала горючая жидкость. Непонятно, почему охранники не остановили подозрительного человека.

Пожар вспыхнул в клинике, расположенной на четвертом этаже восьмиэтажного офисного здания, и был потушен в течение 30 минут, сообщает NHK. На кадрах видно, как дым выходит из окон четвертого этажа и из-под крыши здания. В здании, расположенном в торгово-развлекательном районе недалеко от главного железнодорожного вокзала Осаки, также есть салон красоты, магазин одежды и школа английского языка.

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