Постановление правительства Еврейской автономной области от 13 декабря 2021 года № 518-пп "Об установлении на 2022 год величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Еврейской автономной области"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" правительство Еврейской автономной области постановляет:

1. Установить на 2022 год величину прожиточного минимума в Еврейской автономной области:

- на душу населения - 17 053 рубля;

- для трудоспособного населения - 18 588 рублей;

- для пенсионеров - 14 666 рублей;

- для детей - 17 150 рублей.

2. Отменить постановление правительства Еврейской автономной области от 14.09.2021 № 325-пп "Об установлении на 2022 год величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Еврейской автономной области".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн







