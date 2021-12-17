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17 декабря 2021 г.

Постановление правительства Республики Хакасия от 14 декабря 2021 года № 646 "О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Республики Хакасия от 20.08.2021 № 400 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия на 2022 год"

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" Правительство Республики Хакасия постановляет:

Внести в пункт 1 постановления Правительства Республики Хакасия от 20.08.2021 № 400 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия на 2022 год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24.08.2021, № 1900202108240005) изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в Республике Хакасия на душу населения - 12907 рублей, для трудоспособного населения - 14069 рублей, пенсионеров - 11100 рублей, детей - 13009 рублей.".

Исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия И.Войнова



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