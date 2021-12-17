В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях реализации пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2021 года № Пр-2282 по итогам 13-го инвестиционного форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" 30 ноября - 1 декабря 2021 года, учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 14 декабря 2021 года, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый план действий, направленных на предотвращение распространения нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

2. Продлить до 31 января 2022 года включительно:

2.1. Действие подпунктов 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", устанавливающих приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

2.2. Действие пунктов 1 - 4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 ноября 2021 года № 155 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", устанавливающих:

2.2.1. Запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут осуществляться (проводиться) с участием граждан с соблюдением требований правовых актов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предусматривающих меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".

2.2.2. Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния осуществляется по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы, с одновременным нахождением в помещении предоставления государственных услуг лиц из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.

2.2.3. Рекомендацию органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отменить выездные мероприятия по государственной регистрации актов гражданского состояния и другие торжественные мероприятия.

2.2.4. Обязанность собственников торговых центров ввести запрет посещения торговых центров гражданами, не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей).

3. Оказание услуг гостиниц и прочих мест для временного проживания иностранным гражданам в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре осуществляется в случае предъявления ими документа, удостоверяющего личность и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия на территорию Российской Федерации, при условии соблюдения такими гражданами санитарных правил и гигиенических нормативов, а также иных мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







