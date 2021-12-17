Закон Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 130-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 212 814 004,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 46 491 841,8 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 221 505 617,2 тыс. рублей;

размер дефицита областного бюджета в сумме 8 691 613,2 тыс. рублей, или 5,3 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 212 918 847,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 43 912 729,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 224 387 952,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 46 506 435,2 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 219 023 040,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 797 303,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 225 531 423,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 051 309,4 тыс. рублей;

размер дефицита областного бюджета на 2023 год в сумме 6 104 192,5 тыс. рублей, или 3,6 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2024 год в сумме 1 143 471,0 тыс. рублей, или 0,6 % утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Статья 2

Установить, что доходы областного бюджета, поступающие в 2022 - 2024 годах, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том числе:

доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов";

2) неналоговых доходов;

3) безвозмездных поступлений.

Статья 3

1. Установить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда, бюджетами муниципальных образований Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) заменить полностью дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, указанных в настоящей части, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального района (городского округа) Иркутской области в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов следующие дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (в процентах):

3. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области по нормативам, установленным Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, согласно приложению 2 к настоящему Закону.

4. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Иркутской области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального района (городского округа) Иркутской области в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4

Установить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 4, 5 к настоящему Закону.

Статья 5

Установить с 1 января 2022 года размеры социальных выплат с учетом их индексации на 1,040 согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 7, 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 9, 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Иркутской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов) согласно приложениям 11, 12 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2022 год в сумме 21 896 511,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 23 064 361,5 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 24 274 579,0 тыс. рублей.

Статья 8

Установить, что в расходной части областного бюджета создается резервный фонд Правительства Иркутской области:

на 2022 год в размере 200 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в размере 200 000,0 тыс. рублей;

на 2024 год в размере 200 000,0 тыс. рублей.

Статья 9

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области:

на 2022 год в сумме 15 927 741,6 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 17 612 063,1 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 21 106 737,0 тыс. рублей.

2. Установить, что часть бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области направляется:

1) на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Иркутской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в 2022 - 2024 годах в сумме 1 502,2 тыс. рублей ежегодно;

2) на предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022-2024 годах в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно;

3) на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году в сумме 4 430 579,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 301 326,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 602 405,2 тыс. рублей.

Порядок предоставления и распределения указанных субсидий устанавливается нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Статья 10

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

на 2022 год в сумме 84 599 904,7 тыс. рублей, в том числе дотации - 4 124 939,8 тыс. рублей, субсидии - 30 665 730,5 тыс. рублей, субвенции - 46 646 644,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 3 114 889,6 тыс. рублей, межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации - 47 700,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 73 884 780,8 тыс. рублей, в том числе дотации - 4 024 631,1 тыс. рублей, субсидии - 19 940 297,1 тыс. рублей, субвенции - 47 069 157,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 2 802 994,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации - 47 700,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 69 779 678,8 тыс. рублей, в том числе дотации - 4 326 948,5 тыс. рублей, субсидии - 15 533 972,1 тыс. рублей, субвенции - 47 072 523,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 2 798 534,3 тыс. рублей, межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации - 47 700,0 тыс. рублей.

Статья 11

1. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 0,571.

2. Утвердить в составе расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2022 году в сумме 3 271 339,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 3 471 031,1 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 694 206,3 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 3 773 348,5 тыс. рублей, в том числе нераспределенный объем дотаций - 757 160,8 тыс. рублей, с распределением согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 12

1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

2. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, за исключением субсидий, распределение которых утверждено согласно приложению 14 к настоящему Закону, утверждается нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области, принимаемыми в соответствии с настоящим Законом.

Статья 13

1. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями Иркутской области, за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного фонда Правительства Иркутской области, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

2. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов порядок предоставления субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов порядок предоставления субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов порядок определения общего объема субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов Иркутской области и методику распределения таких субвенций между муниципальными образованиями Иркутской области, включая показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями Иркутской области общего объема таких субвенций, согласно приложению 18 к настоящему Закону.

5. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов порядок определения общего объема субвенций местным бюджетам из областного бюджета для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований Иркутской области государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации и методику распределения таких субвенций между муниципальными образованиями Иркутской области, включая показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями Иркутской области общего объема таких субвенций, согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 14

1. Установить, что иные межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области:

1) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, не урегулированных федеральными законами и (или) законами Иркутской области;

2) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

3) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервный фонд Правительства Иркутской области;

4) в случаях, установленных законами Иркутской области (за исключением настоящего Закона и закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период).

2. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из областного бюджета в 2022-2024 годах, между муниципальными образованиями Иркутской области утверждается нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области, принимаемыми в соответствии с настоящим Законом.

Статья 15

Установить, что в 2022-2024 годах местным бюджетам из областного бюджета предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в случае обеспечения исполнения расходных обязательств органов местного самоуправления при недостатке собственных доходов местных бюджетов и (или) компенсации недополученных доходов местных бюджетов, возникших в связи с незапланированным снижением в течение 2022 года объема собственных доходов местных бюджетов.

Методика распределения дотаций, указанных в абзаце первом настоящей статьи, и правила их предоставления устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.

Статья 16

Установить, что Управление Федерального казначейства по Иркутской области вправе осуществлять в 2022 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзаца первого настоящей статьи не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, установленный Правительством Иркутской области.

Статья 17

Установить, что перечисление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов в целях возмещения произведенных в 2022 году расходов местных бюджетов, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты (за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, имеющие целевой характер), осуществляется после проверки главными распорядителями средств областного бюджета документов, подтверждающих осуществление расходов местных бюджетов, в порядке, установленном министерством финансов Иркутской области.

Статья 18

Установить, что определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области осуществляется не позднее 100 календарных дней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством:

со дня доведения до получателей средств областного бюджета утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

со дня заключения соглашений с бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области о предоставлении соответствующих субсидий.

Статья 19

Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из областного бюджета:

1) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более бюджетными и автономными учреждениями Иркутской области, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Иркутской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 1, 2 настоящей части государственных контрактов (контрактов (договоров)) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

4) субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78 и статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на:

реализацию мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, за исключением мероприятий, связанных с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства;

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области;

строительство и комплектацию молочных ферм;

развитие семейных молочных животноводческих ферм (строительство семейной молочной животноводческой фермы, приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных);

строительство и комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота;

создание объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов;

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области;

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области;

обеспечение текущей деятельности унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области";

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области;

развитие семейных животноводческих ферм;

развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

развитие агротуризма;

Агростартап;

Агропрогресс;

развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;

комплектацию откормочных площадок, предназначенных для интенсивного откорма молодняка крупного рогатого скота;

развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;

развитие материально-технической базы пищевых и перерабатывающих производств;

5) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий, указанных в пункте 4 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются такие субсидии.

Статья 20

1. Установить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета является использование (перераспределение) зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Иркутской области по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 01 "Общегосударственные вопросы" на 2022 год в размере 525 558,0 тыс. рублей, на 2023 год в размере 489 222,2 тыс. рублей, на 2024 год в размере 322 315,5 тыс. рублей - на финансовое обеспечение расходных обязательств Иркутской области, софинансируемых за счет межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также за счет грантов из федерального бюджета в форме субсидий государственным учреждениям Иркутской области.

Порядок использования (порядок принятия решений об использовании, о перераспределении) указанных в абзаце первом настоящей части средств устанавливается Правительством Иркутской области.

2. Установить в соответствии с частью 3 статьи 29 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз "О бюджетном процессе Иркутской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета:

1) внесение изменений в установленном порядке в государственные программы Иркутской области:

в пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей государственной программе Иркутской области приложениями 9, 10 к настоящему Закону;

в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета приложениями 11, 12 к настоящему Закону;

2) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета приложениями 11, 12 к настоящему Закону, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 10 процентов;

3) внесение изменений в порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации (далее - Порядок), и (или) приведение кодов классификации расходов бюджетов в соответствие с Порядком;

4) образование, ликвидация, реорганизация органов государственной власти Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, изменение наименования главного распорядителя средств областного бюджета;

5) распределение межбюджетных трансфертов областному бюджету постановлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации, приказами федеральных органов государственной власти, а также увеличение бюджетных ассигнований в случае фактического поступления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим Законом;

6) внесение изменений в соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов областного бюджета, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для реализации региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов и достижение соответствующих целей, показателей и результатов, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом;

9) увеличение бюджетных ассигнований на 2022 год главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление местным бюджетам субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых осуществлялось в 2021 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, - в объеме, не превышающем остатка не использованных в 2021 году бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренных соответствующему муниципальному образованию Иркутской области, и в пределах объема остатков средств областного бюджета на начало 2022 года, установленного статьей 21 настоящего Закона, на основании решения главного распорядителя средств областного бюджета о наличии (об отсутствии) потребности в субсидиях, иных межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, принимаемого в порядке, установленном министерством финансов Иркутской области;

10) увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на 2022 год на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2021 году, - в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области на исполнение указанных государственных контрактов, и в пределах объема остатков средств областного бюджета на начало 2022 года, установленного статьей 21 настоящего Закона;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами видов расходов бюджета - в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета на обеспечение деятельности органов государственной власти Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области;

12) сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований) местным бюджетам за совершение бюджетного нарушения, предусмотренного главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для финансового обеспечения мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, - в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом;

14) увеличение бюджетных ассигнований на основании заключенных с юридическими лицами соглашений о предоставлении финансовой поддержки Иркутской области.

3. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящий Закон не допускается.

Статья 21

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало 2022 года (за исключением остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета) в объеме до 100 процентов направляются в 2022 году:

на увеличение бюджетных ассигнований областного бюджета в соответствии с пунктами 9,10 части 2 статьи 20 настоящего Закона;

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета.

Статья 22

Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении областного бюджета сверх доходов, утвержденных настоящим Законом, направляются на увеличение расходов областного бюджета, соответствующих целям их предоставления.

Статья 23

1. Установить, что в 2022 - 2024 годах бюджетные кредиты муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели на 2022 - 2024 годы, на срок до трех лет:

1) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов с направлением средств на финансирование бюджетных обязательств местных бюджетов на 2022 - 2024 годы в сумме до 350 000,0 тыс. рублей ежегодно;

2) для строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 - 2024 годы в сумме до 100 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 % годовых.

3. Установить, что предоставление, использование и возврат бюджетных кредитов муниципальными образованиями Иркутской области осуществляются в порядке, установленном Правительством Иркутской области.

4. Установить, что бюджетные кредиты муниципальным образованиям Иркутской области предоставляются без предоставления муниципальными образованиями Иркутской области обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договорами о предоставлении бюджетных кредитов.

Статья 24

1. Установить, что денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) по бюджетным кредитам, предоставленным муниципальным образованиям Иркутской области из областного бюджета, у которых по состоянию на 1 октября 2021 года отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц превышает показатель, установленный абзацем вторым подпункта 2 пункта 5 статьи 1071 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат реструктуризации в 2022 году на следующих условиях:

1) погашение муниципальными образованиями Иркутской области одного процента от суммы денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) до 1 ноября 2022 года;

2) 99 процентов денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) подлежит списанию министерством финансов Иркутской области.

2. Правила реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Иркутской области перед Иркутской областью устанавливаются Правительством Иркутской области.

Статья 25

1. Установить, что денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) муниципальных образований Иркутской области перед Иркутской областью по бюджетным кредитам, предоставленным до 31 декабря 2021 года, подлежат реструктуризации в 2023 году на следующих условиях:

1) отсутствие у муниципального образования Иркутской области нарушений графика возврата бюджетного кредита, а также платы за пользование бюджетным кредитом, являющегося приложением к договору о предоставлении бюджетного кредита, за 2021 и 2022 годы;

2) в объем денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам), подлежащих реструктуризации, включается сумма основного долга, процентов за пользование бюджетным кредитом и пеней, начисленных к уплате муниципальным образованиям Иркутской области в соответствии с условиями договоров о предоставлении бюджетных кредитов на дату заключения соглашений о реструктуризации задолженности, уменьшенная на объем средств местного бюджета, направленный в 2022 году на расходы муниципальных образований Иркутской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в сфере благоустройства территорий, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительства (реконструкции) дорог;

3) денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам), подлежащие реструктуризации, в объеме средств местного бюджета, направленных в 2022 году на расходы муниципальных образований Иркутской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в сфере благоустройства территорий, модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительства (реконструкции) дорог, подлежат списанию министерством финансов Иркутской области.

2. Правила реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных образований Иркутской области перед Иркутской областью устанавливаются Правительством Иркутской области.

Статья 26

1. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) выполнения работ, оказания услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей;

2) реализации мероприятий в области содействия занятости населения и в сфере занятости населения;

3) освещения в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области;

4) предоставления дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях;

5) предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

6) реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;

7) предоставления обучающимся в общеобразовательных организациях старше 7 лет, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Иркутской области;

8) предоставления поставщиком или поставщиками социальных услуг, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Иркутской области, но не участвующими в выполнении государственного задания (заказа), гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

9) реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности;

10) производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства;

11) оказания услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями;

12) оказания услуг по пассажирским перевозкам для отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении, муниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугородном сообщении и внутреннем водном транспорте по местным маршрутам бесплатно, на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам бесплатно (либо с оплатой в размере 50 процентов стоимости);

13) оказания услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан и железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров;

14) оказания услуг по пассажирским перевозкам транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Иркутской области;

15) реализации мероприятий по энергоэффективности и развитию энергетики на территории Иркутской области;

16) оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

17) реализации мероприятий, связанных с поддержкой туризма и туристской деятельности в Иркутской области;

18) реализации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан на территории Иркутской области;

19) реализации мероприятий, направленных на создание условий для широкого использования природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в Иркутской области;

20) реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья путем возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным заемщиками в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой проектов по развитию территорий, а также земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей;

21) реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья путем подключения (технологического присоединения) проектов по развитию территорий к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

22) реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам, указанным в части 1 статьи 7 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";

23) создания объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов;

24) реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

2. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положения о проверке главным распорядителем (распорядителем) средств областного бюджета, предоставляющим субсидии, и органом государственного финансового контроля Иркутской области соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями устанавливаются Правительством Иркутской области.

Статья 27

1. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области):

1) бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области:

а) на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества;

б) на иные цели, связанные с:

выплатой государственных академических и (или) государственных социальных стипендий и материальной помощи студентам, впервые обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

компенсацией расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно лицам, работающим в бюджетных и автономных учреждениях Иркутской области, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также компенсацией расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в связи с расторжением трудового договора;

предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях по месту жительства ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов) в медицинских организациях по месту жительства реабилитированным лицам;

предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских организациях по месту жительства гражданам, которым присвоено звание "Ветеран труда Иркутской области";

предоставлением мер социальной поддержки в части оплаты в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

предоставлением мер социальной поддержки в части оплаты в размере 50 процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам на лекарственные препараты, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных семей;

предоставлением мер социальной поддержки по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей в возрасте до четырех лет из малоимущих семей, проживающих на территории Иркутской области;

проведением мероприятий, связанных с новогодними праздниками для детей;

осуществлением расходов по доставке выплаты вознаграждения, причитающегося приемным родителям;

предоставлением бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно;

реализацией мероприятий в сфере культуры и искусства, направленных на развитие учреждений;

реализацией мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории Иркутской области;

реализацией мероприятий по работе с детьми и молодежью;

реализацией мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

реализацией мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время);

выплатой компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

обеспечением бесплатным питанием студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением студентов из числа лиц, находящихся на полном государственном обеспечении в соответствии с федеральными законами;

полным государственным обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Иркутской области;

обеспечением бесплатным питанием, вещевым имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, а также одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся государственных образовательных организаций Иркутской области по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, проживающих в образовательной организации;

реализацией мероприятий по кадровому обеспечению системы здравоохранения Иркутской области;

реализацией мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

реализацией мероприятий в сфере здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, спорта и физической культуры, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение;

обеспечением инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам;

компенсацией работникам части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Иркутской области;

сохранением объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области;

обеспечением обучающихся кадетских корпусов Иркутской области, проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях Иркутской области, приравненных к районам Крайнего Севера, бесплатным проездом два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы;

обеспечением руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников кадетских корпусов Иркутской области форменной одеждой;

реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением международных спортивных соревнований;

развитием материально-технической базы;

проведением текущего ремонта зданий и сооружений;

проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой и экспертизой проектной документации на проведение капитального ремонта зданий и сооружений;

реализацией мероприятий, связанных с обеспечением антитеррористической защищенности;

реализацией мероприятий, связанных с обеспечением пожарной безопасности;

охраной, защитой и воспроизводством лесов Иркутской области;

реализацией мероприятий по консервации и ликвидации скотомогильников;

созданием, использованием и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Иркутской области;

возмещением части понесенных учреждениями затрат на создание условий для получения ветеринарными лабораториями аккредитации в национальной системе аккредитации и (или) расширения их области аккредитации;

2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях:

а) финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

б) осуществления деятельности в сфере культуры и искусства;

в) оказания социальных услуг детям и молодежи;

г) финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения;

д) подготовки и проведения чемпионатов и первенств Иркутской области, участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях;

е) материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, а также компенсации расходов и оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области;

ж) оказания содействия в сохранении и развитии традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности которых расположены в Иркутской области;

з) реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;

и) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области;

к) проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области;

л) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда развития промышленности Иркутской области;

м) государственной поддержки физкультурно-спортивных организаций, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;

н) имущественного взноса Иркутской области в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" на цели, предусмотренные статьей 131 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

о) обеспечения текущей деятельности унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области";

п) оказания поддержки деятельности добровольной пожарной охраны в Иркутской области;

р) обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в частных общеобразовательных организациях в Иркутской области по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам начального общего образования не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, а также бесплатным питьевым молоком;

с) обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области.

2. Порядок предоставления субсидий, указанных в подпункте "а" пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в подпункте "б" пункта 1 части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Иркутской области.

Порядок определения объема и предоставления субсидий, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Иркутской области.

Статья 28

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 июля 2022 года.

Статья 29

Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской области:

по состоянию на 1 января 2023 года в размере 48 000 219,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2024 года в размере 53 988 030,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января 2025 года в размере 55 128 044,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Иркутской области - 0 тыс. рублей.

Статья 30

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Иркутской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 31

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 21, 22 к настоящему Закону.

Статья 32

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Губернатор Иркутской области И.И.Кобзев







