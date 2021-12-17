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17 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 15 декабря 2021 года № 169 "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 8 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

2) часть 81 изложить в следующей редакции:

"81. Установить, что с 16.12.2021 гражданам в возрасте 60 лет и старше, невакцинированным против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не перенесшим заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (в течение последних 6 месяцев), необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением посещения ими ближайших мест реализации продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий и предметов первой необходимости, а также органов и организаций для совершения при необходимости юридически значимых действий.";

3) в части 12 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

4) в части 13 слова "3 календарных" заменить словами "48 часов";

5) в пункте 3 части 18 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

6) в подпункте "в" пункта 2 части 20 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

7) в части 24 слова "3 календарных дня (72 часа)" заменить словами "48 часов";

8) в пункте 3 части 25 слова "3 календарных дня (72 часа)" заменить словами "48 часов";

9) в пункте 3 части 26 слова "3 календарных дня (72 часа)" заменить словами "48 часов";

10) в пункте 3 части 27 слова "3 календарных дня (72 часа)" заменить словами "48 часов";

11) в части 32 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

12) в пункте 3 части 39 слова "72 часа" заменить словами "48 часов".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.В.Солодов



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