Закон Республики Карелия от 15 декабря 2021 года № 2656-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием 9 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Республики Карелия

1. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия в сумме 71 203 940,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 29 191 819,1 тыс. рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 26 679 035,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия в сумме 70 142 353,4 тыс. рублей;

3) профицит бюджета Республики Карелия в сумме 1 061 587,4 тыс. рублей.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 27 819 023,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Республики Карелия на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Карелия на 2023 год в сумме 72 070 792,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 24 519 420,4 тыс. рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 23 120 399,2 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 67 225 487,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 17 444 243,6 тыс. рублей, из них объем получаемых из других бюджетов межбюджетных трансфертов в сумме 17 444 243,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Республики Карелия на 2023 год в сумме 72 070 792,6 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 3 588 319,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 66 373 007,3 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме 4 903 852,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Республики Карелия на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и профицит бюджета Республики Карелия на 2024 год в сумме 852 479,8 тыс. рублей.

4. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Карелия по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 27 809 072,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 26 942 315,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Карелия в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия и бюджетами муниципальных образований

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом Республики Карелия, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия и бюджетами муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Прогнозируемый объем доходов бюджета Республики Карелия

Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Республики Карелия

1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов размер части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Карелия, подлежащей перечислению в бюджет Республики Карелия, утверждается Правительством Республики Карелия не позднее 1 июня текущего года на основании отчетов о деятельности государственных унитарных предприятий Республики Карелия за прошедший год. При этом часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Карелия, определяется как часть прибыли государственного унитарного предприятия Республики Карелия, остающейся в распоряжении государственного унитарного предприятия Республики Карелия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшенной на сумму расходов на реализацию мероприятий по развитию предприятия, утвержденных в составе программы деятельности предприятия на текущий финансовый год, осуществляемых за счет чистой прибыли, но не менее 50 процентов прибыли, остающейся в распоряжении государственного унитарного предприятия Республики Карелия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. Перечисление государственными унитарными предприятиями Республики Карелия части прибыли, установленной частью 1 настоящей статьи, в бюджет Республики Карелия производится не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.

3. В случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета Республики Карелия применяются коды доходов измененной бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Республики Карелия

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Республики Карелия с распределением бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Карелия, на 2022 год в сумме 9 363 950,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 009 252,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 658 797,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 184 543,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 9 694 412,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 5 399 577,5 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия бюджетам бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2022 год в сумме 16 727 616,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в форме дотаций в сумме 1 309 000,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 4 976 977,9 тыс. рублей, субвенций в сумме 9 011 114,7 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 417 077,2 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 13 477 840,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в форме дотаций в сумме 1 107 000,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 2 613 367,5 тыс. рублей, субвенций в сумме 8 968313,7 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 778 159,6 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 12212 163,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в форме дотаций в сумме 1 107 000,0 тыс. рублей, субсидий в сумме 1 121 538,8 тыс. рублей, субвенций в сумме 8 969 077,5 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 003 546,8 тыс. рублей.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Карелия на 2022 год в сумме 9 244 030,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 034 658,7 тыс. рублей, в том числе 736 476,6 тыс. рублей из общего объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия на указанный финансовый год, на 2024 год в сумме 10 529 284,2 тыс. рублей, в том числе 715 355,7 тыс. рублей из общего объема условно утверждаемых расходов бюджета Республики Карелия на указанный финансовый год.

Статья 6. Резервные фонды Правительства Республики Карелия

Создать в расходной части бюджета Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов резервный фонд Правительства Республики Карелия и резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций в объеме, предусмотренном приложениями 5 и 6 к настоящему Закону, по соответствующим целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности) подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в рамках стратегических направлений развития Республики Карелия, определенных Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года, в случаях, предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, по соответствующим целевым статьям (государственным программам Республики Карелия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Закону.

2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг определяется Правительством Республики Карелия или уполномоченными им органами государственной власти Республики Карелия.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Карелия и казенных учреждений Республики Карелия

Правительство Республики Карелия не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов численности государственных гражданских служащих, а также работников органов исполнительной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия, и работников казенных учреждений Республики Карелия, за исключением случаев изменения функций органов исполнительной власти Республики Карелия и казенных учреждений Республики Карелия.

Статья 9. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

2. В 2022-2024 годах бюджетам муниципальных образований предоставляются субсидии на следующие цели:

1) компенсация малообеспеченным гражданам, имеющим детей, обладающих правом на получение дошкольного образования, и не получившим направление в дошкольные образовательные организации;

2) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

3) обеспечение надлежащих условий для обучения и пребывания детей и повышение энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях;

4) комплексная локализация учреждений социальной сферы;

5) реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

6) реализация мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум";

7) организация отдыха детей в каникулярное время;

8) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

9) создание условий для занятий физической культурой и спортом;

10) государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд;

11) приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;

12) развитие системы спортивной подготовки;

13) реализация мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом;

14) реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы";

15) реализация мероприятий по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников;

16) государственная поддержка отрасли культуры;

17) реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы;

18) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

19) благоустройство сельских территорий;

20) реализация отдельных мероприятий, связанных с улучшением жилищных условий граждан;

21) обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

22) мероприятия по созданию особых экономических зон;

23) реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), в части разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия в целях снижения ограничений в использовании земельных участков;

24) организация адресной социальной помощи малоимущим семьям, имеющим детей;

25) капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

26) реализация отдельных мероприятий по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов;

27) поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;

28) стимулирование объединения муниципальных образований в Республике Карелия;

29) подготовка к проведению Дня Республики Карелия;

30) формирование современной городской среды;

31) реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности;

32) реализация мероприятий по совершенствованию управления водными ресурсами в Северном Приладожье;

33) реализация мероприятий по сносу объектов незавершенного строительства муниципальных образовательных организаций;

34) реализация мероприятий по сносу многоквартирных домов, признанных аварийными;

35) обеспечение жильем молодых семей;

36) переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

37) проектирование, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

38) разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

39) поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

40) комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности;

41) частичная компенсация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы;

42) техническое оснащение муниципальных музеев;

43) приобретение служебных жилых помещений для педагогических работников - участников программы "Земский учитель";

44) реализация отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия;

45) реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

3. Цели предоставления субсидий на со финансирование реализуемых на территории муниципальных образований федеральных (национальных) проектов и программ устанавливаются Правительством Республики Карелия в соответствии с целями, определенными условиями предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и иных безвозмездных поступлений.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых предусмотрено приложениями 11 и 12 к настоящему Закону, утверждается Правительством Республики Карелия.

5. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из бюджета Республики Карелия в целях со финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

6. Установить, что в 2022 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из бюджета Республики Карелия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2022 года, при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия.

7. Управлению Федерального казначейства по Республике Карелия могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия полномочия получателя средств бюджета Республики Карелия по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики Карелия местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

8. Перечень межбюджетных трансфертов, указанных в части 7 настоящей статьи, утверждается Правительством Республики Карелия.

Статья 10. Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и финансовых возможностей поселений

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемый при расчете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2022 год в размере 1,4705, на 2023 год в размере 1,3559 и на 2024 год в размере 1,3068.

2. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, применяемые при расчете субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района:

- для городских поселений на 2022 год в размере 0,737, на 2023 год в размере 0,737, на 2024 год в размере 0,737;

- для сельских поселений на 2022 год в размере 0,737, на 2023 год в размере 0,737, на 2024 год в размере 0,737.

Статья 11. Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов в бюджеты муниципальных образований

Установить дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты муниципальных образований согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 12. Дифференцированные нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских округов

Установить дифференцированные нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов и городских округов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов

1. Бюджетные кредиты в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, на срок, не превышающий пределов финансового года;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на срок до пяти лет;

3) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов на срок до пяти лет.

2. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставление обеспечения исполнения обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита, не требуется.

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов:

1) в 2022 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 90 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2022 года;

2) в 2023 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 90 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2023 года;

3) в 2024 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок в пределах указанного года, в сумме 90 000,0 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы 2024 года.

4. Установить размеры платы за пользование бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городских округов - в размере одной третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей в период пользования бюджетным кредитом;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, - по ставке 0,1 процента годовых.

5. Условием предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов является принятие муниципальными районами и городскими округами обязательств по утверждению (при отсутствии) и реализации плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов.

6. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами и городскими округами бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

Статья 14. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Республикой Карелия

1. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед Республикой Карелия в отношении бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики Карелия, могут быть урегулированы путем изменения условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанного с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменения величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей (далее - реструктуризация денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству).

2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) осуществляется на срок не более 24 месяцев.

3. Установить плату за реструктуризированные денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) в размере 0,1 процента годовых.

Статья 15. Государственные внутренние заимствования Республики Карелия и государственный внутренний долг Республики Карелия

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия на 2022 год в сумме 941 463,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 045 244,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 201 396,6 тыс. рублей.

3. Государственные гарантии Республики Карелия в валюте Российской Федерации в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не предоставляются.

Статья 16. Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия:

1) на 2022 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

Статья 17. Особенности исполнения бюджета Республики Карелия в 2022 году

1. При внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия в соответствии с абзацем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 5 и 6 к настоящему Закону по целевым статьям "Резервный фонд Правительства Республики Карелия" и "Резервный фонд Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций" подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, включая реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, в том числе в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

2) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 5 и 6 к настоящему Закону по целевой статье "Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, софинансируемых в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, проектов, предусматривающих использование средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), а также в связи с предоставлением грантов Президента Российской Федерации, средств международных организаций" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, со финансирование которых осуществляется из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, проектов, предусматривающих использование средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), а также в связи с предоставлением грантов Президента Российской Федерации, средств международных организаций, в том числе в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

3) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 5 и 6 к настоящему Закону по целевой статье "Прием иностранных делегаций" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на прием и обслуживание иностранных делегаций и представителей иностранных партнеров, проведение мероприятий с участием иностранных партнеров в режиме видеоконференцсвязи, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

4) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 5 и 6 к настоящему Закону по целевой статье "Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектной документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектной документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, в том числе в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

5) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 5 и 6 к настоящему Закону по целевой статье "Резерв на заработную плату" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в том числе в форме субвенций и субсидий бюджетам муниципальных образований, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

6) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 5 и 6 к настоящему Закону по целевой статье "Резерв на осуществление инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов" подраздела "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на осуществление инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, в том числе в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, с введением новых целевых статей классификации расходов бюджетов, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;

7) бюджетных ассигнований в объеме, предусмотренном приложениями 5 и 6 к настоящему Закону по целевой статье "Мероприятия по организации выставочно-ярмарочной деятельности" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на организацию выставочно-ярмарочной деятельности, согласно перечню выставочно-ярмарочных мероприятий, в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.

2. Установить в соответствии с частью 2 статьи 341 Закона Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 1354-3PK "О бюджетном процессе в Республике Карелия" следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия без внесения изменений в настоящий Закон в соответствии с решениями руководителя Министерства финансов Республики Карелия:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях образования на 1 января текущего финансового года санкционированной задолженности по бюджетным обязательствам отчетного финансового года, образования в ходе исполнения бюджета Республики Карелия экономии, за исключением средств, связанных с расходами на выполнение публичных нормативных обязательств;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на адресную социальную помощь малоимущим гражданам и отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, и малоимущим семьям, имеющим детей, между целевыми статьями подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Мероприятия по активной политике занятости населения и социальной поддержке безработных граждан" классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с правовым актом Правительства Республики Карелия;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Мероприятия по улучшению условий и охраны труда работников" классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по специальной оценке условий труда на рабочем месте работающего инвалида, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с правовым актом Правительства Республики Карелия;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия и (или) разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов (в том числе с введением новых разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов), текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральных (национальных) проектов и программ, в целях финансового обеспечения расходного обязательства (планируемого расходного обязательства) Республики Карелия, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, в соответствии с правовым актом Правительства Республики Карелия, в том числе в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года", в связи с детализацией (изменением) мероприятий (проектов, объектов);

8) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы, в связи с детализацией (изменением) мероприятий (проектов, объектов), в том числе в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, со финансируемых в рамках федеральных (национальных) проектов и программ, проектов, предусматривающих использование средств некоммерческих организаций (в том числе международных и межрегиональных), а также в связи с предоставлением грантов Президента Российской Федерации, средств международных организаций", целевой статье "Резерв на финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия, связанных с разработкой проектной документации по объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных (национальных) проектов и программ" и целевой статье "Резерв на осуществление инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов", между указанными целевыми статьями;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевым статьям "Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (взрослые)" и "Реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов (дети)" классификации расходов бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, разделами, подразделами, видами расходов классификации расходов бюджетов;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия и (или) разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов (в том числе с введением новых разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов бюджетов) в целях финансового обеспечения расходов на оказание услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







