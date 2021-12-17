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17.12.2021,  
07:17
Текст:  Олег Корякин (Казань)

Командующий РВСН: В России создается новый мобильный ракетный комплекс

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев дал интервью газете "Красная звезда" и сообщил о работе над новым ракетным вооружением. Беседа приурочена ко дню Ракетных войск стратегического назначения, который традиционно празднуется 17 декабря.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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В частности, Каракаев рассказал, что сейчас идет разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования. А в ближайшие годы, напомнил он, в ракетные войска поступят комплексы "Сармат" и "Ярс" - с улучшенными боевыми характеристиками.

В настоящее время РВСН располагает ракетными комплексами стационарного шахтного базирования ("Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс"), а также мобильными комплексами "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

"Соотношение развернутых носителей в стационарной и подвижной группировках РВСН примерно равное, - уточнил он. - Однако, благодаря наличию ракетных комплексов тяжелого и среднего классов "Воевода" и "Стилет", количество ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной".

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