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17 декабря 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 16 декабря 2021 года № 151 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 16 декабря 2021 г.
Опубликован 17 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 16 декабря 2021 г. № 151


Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пункте 5.42 слова "6 месяцев назад" заменить словами "12 месяцев назад";

2) пункт 13.1 исключить;

3) в абзаце восьмом пункта 19.11 слова "6 календарных месяцев" заменить словами "12 календарных месяцев", слова "за 72 часа" заменить словами "за 48 часов";

4) в пункте 19.153:

а) в абзаце третьем слова "не ранее чем за 3 дня" заменить словами "не ранее чем за 48 часов";

б) в абзаце шестом слова "за 72 часа" заменить словами "за 48 часов";

в) в абзацах третьем, шестом слова "6 календарных месяцев" заменить словами "12 календарных месяцев";

5) в пункте 206 слова "6 месяцев назад" заменить словами "12 месяцев назад";

6) абзац двадцать третий пункта 222 изложить в следующей редакции:

"посещение гражданами объектов организаций, индивидуальных предпринимателей по перечню согласно приложению 11 к настоящему Указу будет осуществляться при условии наличия у всех посетителей QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 12 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов до начала мероприятия (при наличии медицинского документа о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации) (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода и результата ПЦР-тестирования). К гражданам, сопровождающим детей-инвалидов с целью получения ими услуг в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), разработанной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, при посещении объектов организаций, индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 2 перечня объектов (приложение 11 к настоящему Указу), не применяется требование об отрицательном результате ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, в случае если у вышеуказанных граждан имеется медицинский документ о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, обеспечивается путем его сканирования камерой электронного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, специализированного приложения "Госуслуги. Стопкоронавирус";".



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