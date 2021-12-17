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17 декабря 2021 г.

Постановление правительства Красноярского края от 15 декабря 2021 года № 873-п "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2021 № 674-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края на 2022 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 "О порядке установления величины прожиточного минимума в крае" постановляю:

1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2021 № 674-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края на 2022 год" следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Установить величину прожиточного минимума на 2022 год в целом по Красноярскому краю на душу населения - 14046 рублей, для трудоспособного населения - 15310 рублей, для пенсионеров (в том числе в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи") - 12080 рублей, для детей - 14645 рублей.";

приложение изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Ю.А.Лапшин


Приложение к постановлению



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Приложение к постановлению
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