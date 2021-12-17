Постановление совета министров Республики Крым от 13 декабря 2021 года № 785 "Об отмене постановления Совета министров Республики Крым от 12 октября 2021 года № 598"

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:

Отменить постановление Совета министров Республики Крым от 12 октября 2021 года № 598 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым на 2022 год".

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк







