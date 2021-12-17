Постановление совета министров Республики Крым от 13 декабря 2021 года № 786 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Крым на 2022 год"

В соответствии с абзацами первым и четвертым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", статьёй 4 Закона Республики Крым от 06 июня 2014 года № 20-ЗРК "О прожиточном минимуме в Республике Крым", статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым"

Совет министров Республики Крым постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Крым на 2022 год:

в расчете на душу населения - 12 274 рубля;

по основным социально-демографическим группам для:

трудоспособного населения - 13 379 рублей;

пенсионеров - 10 556 рублей;

детей - 12 720 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк







