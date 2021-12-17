Указ главы Республики Крым от 17 декабря 2021 года № 307-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, на основании предложений Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 14 декабря 2021 года № 82-00-03/04-19739-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Обязать руководителей организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность (дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, организации дополнительного образования, спортивные секции и др.), при проведении новогодних и рождественских мероприятий (утренники, огоньки, отчетные концерты, спортивные выступления и др.):

- исключить совместные мероприятия нескольких групп или классов одновременно, мероприятия проводить обособленно в "групповых ячейках", классах;

- не допускать присутствия на мероприятиях родителей, родственников, и других лиц.";

дополнить пунктами 16-1, 16-2 следующего содержания:

"16-1. Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов в местах массового пребывания людей, возле новогодних елок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий.

16-2. Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям:

16-2.1. При проведении новогодних и рождественских мероприятий для детей в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, домах культуры, сельских клубах и т.п. закрытых помещениях:

- мероприятия проводить в виде представлений со сцены (арены) со зрительскими местами;

- исключить организацию анимационных программ, конкурсов, хороводов, игр и др. со свободным перемещением детей и сопровождающих их лиц;

- исключить проведение анимационных программ в фойе, холлах, где даются новогодние и рождественские представления (спектакли);

- исключить организацию фотозон;

- мероприятия проводить при условии заполняемости зала до 70% от общего количества посадочных мест;

- продажу билетов и организацию посадочных мест осуществлять в соответствии с требованиями санитарного законодательства исходя из соблюдения норм социальной дистанции (за исключением членов одной семьи или группы детей из одного учреждения).

16-2.2. При проведении мероприятий, указанных в подпункте 16-2.1 настоящего пункта, обеспечить допуск совершеннолетних граждан (родителей, сопровождающих лиц, артистов, волонтеров, сотрудников учреждений культуры) при наличии документа, удостоверяющего личность, а также:

- сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- сертификата о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации, - медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательных результатов ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 либо экспресс-тестирования на выявление антигена SARS-CoV-2, полученных не позднее чем за 48 часов от времени результата лабораторного исследования.";

в приложении 16:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







